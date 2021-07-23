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澳洲雪梨疫情淪國家緊急狀態　紐澳旅遊泡泡急喊卡

▲▼ 澳州雪梨機場。（圖／路透）

▲ 紐西蘭23日宣布，紐澳旅遊泡泡暫時喊卡。圖為澳州雪梨機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新冠疫情始終壓不下來，新南威爾斯州儘管封城1個月，23日仍增加136例確診，創下今年單日新高，首府雪梨封鎖防疫再度緊縮，官員形容，如今疫情已進入「國家緊急狀態」。紐西蘭總理阿爾登則於同日宣布暫停紐澳旅遊泡泡8周。

綜合路透等外媒報導，澳洲因爆發Delta疫情，使得新南威爾斯州、維多利亞州、南澳州接連實施封鎖措施，迫使全境半數以上人口、也就是超過1300萬人如今受限於封城措施。隨著疫情居高不下，新南威爾斯州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）坦言，雪梨原定30日解封的計畫很有可能再一次延後。

面對疫情爆發，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）23日表示，紐澳之間的免隔離旅遊泡泡暫停8周，「如今眼前的風險，已經比當初推行旅遊泡泡的時候還要大，新冠病毒已經出現變化，我們的做法也必須跟著改變。」

阿爾登進一步說明，這並非輕率的決定，此舉是在確保紐西蘭國人的安全，政府未來仍致力於推行旅遊泡泡，期盼之後某個時間點能重新開放。

▼紐西蘭總理阿爾登。（圖／路透）

▲▼紐西蘭總理阿爾登在雪梨金鐘大廈聯合新聞發布會上發言。（圖／路透）

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