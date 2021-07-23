為當東奧志工硬擠14天假！開幕3天前遭集體辭退　她怒：假都請好了

▲東奧在開幕3天前才通知將取消志工活動。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

東京奧運23日晚間正式開幕，受到疫情與緊急事態宣言影響，將以無觀眾的空場形式舉辦，不過就有多名作為「第一響應者」的急救志工踢爆，在開幕前3天才突然收到主辦方的辭退信。據悉，東奧組委會在信件中稱，「由於改以無觀眾形式舉辦，因此決定取消第一響應者的職位」。但這也讓志工不滿表示，大家好不容易提前湊出2週的休假，就是為了來當志工，東奧卻在最後一刻才通知，讓他們2週的計畫瞬間淪為白紙，全部泡湯。

根據《日本放送協會》報導，東奧先前曾召募「第一響應者」志工。第一響應者在緊急情況下，必須在救護車與救護人員到場之前，提供AED、心肺復甦術等緊急應對，同時以擔架或是輪椅協助病患送醫。根據官網指出，東奧原先預定以2人一組的形式，讓第一響應者志工在會場內巡邏，而相關人員都需要提前接受訓練，

▲東奧今晚正式於國立競技場舉辦開幕式。（圖／路透）



有多名報名第一響應者的志工卻在推特上抱怨，在東奧開幕的前幾天突然收到辭退通知。東奧組委會透過電子郵件表示，「受到無觀眾舉行的影響，許多比賽不開放民眾進場，在與醫療單位的多次溝通後，有鑑於目前疫情，決定取消東京奧運的第一響應者服務。」也就是說，志工資格在開幕前幾天才突然被取消。

一名50多歲的女性志工難過透露，自己20日晚上才收到辭退通知。她說，為了擔任東京奧運的志工，她事前自發性地去參加專門培訓醫護人員的急救講座，從疫情爆發之前就已經開始準備了，甚至還特地排了整整2個星期的休假，怎知一切計劃現在都變成白紙。

除了她之外，也有同樣被臨時辭退的東奧志工表示，「我真的很期待，結果卻被全部取消，好難過」、「我費盡千辛萬苦才請到22天的假」、「開幕前3天才通知不需要志工也太過分了吧」等。

オリンピックスタジアムのファーストレスポンダーの活動なくなりました

活動初日3日前にメール···。

特に代替の活動はありません···。 — 5034 (@QHTRHVvuvoZ7JaH) July 20, 2021

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