新冠病毒2019年就在歐洲傳播　世衛要求複查後…證實是真的

▲義大利的VisMederi實驗室研究證實，新冠病毒2019年10月就已在歐洲傳播。（圖／Google Map）

圖文／ctwant

影響全球的新冠病毒到底從何而來？近來美國政府加快調查腳步，並強調大陸不配合調查。不過，上個月美國國立衛生研究院（NIH）聲稱美國在2019年12月就出現新冠病毒，如今義大利研究也指出，新冠病毒早於2019年10月就已在歐洲傳播了。

據美國國衛院研究指出，美國在2019年12月時，好幾個州就已經出現新冠病毒，並進行低水平傳播，比目前官方報告的第一例新冠確診病例（2020年1月）要早了好幾週的時間。

據《金融時報》報導，如今義大利也出現類似結果的研究，米蘭癌症研究中心在一篇研究報告中指出，義大利一群研究人員在新冠病毒流行之前，就已對959人進行肺癌的研究，直到去年再次對當初採得的樣本進行研究，竟發現了新冠病毒的抗體。

▲義大利的VisMederi實驗室。（圖／Google Map）

應世界衛生組織（WHO）要求，這些樣本交給兩間實驗室再次測試，報告由米蘭癌症中心發出，證實此事。這兩間實驗室分別是義大利的VisMederi實驗室、荷蘭伊拉斯姆斯大學的世衛組織附屬機構。

其中一名研究員阿波羅（Giovanni Apolone）坦言：「重新測試的結果，證明了之前在無症狀患者中報告的情況，是新冠病毒可能早在義大利傳播開來的證明。」他並表示，如果這個論調被證實，就能解釋為何去年義大利的有症狀確診病例會爆增，因為新冠病毒可能更早就已經傳播開來了。

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