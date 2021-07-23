　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠病毒2019年就在歐洲傳播　世衛要求複查後…證實是真的

義大利的VisMederi實驗室研究證實，新冠病毒2019年10月就已在歐洲傳播。（圖／Google Map）

▲義大利的VisMederi實驗室研究證實，新冠病毒2019年10月就已在歐洲傳播。（圖／Google Map）

圖文／ctwant

影響全球的新冠病毒到底從何而來？近來美國政府加快調查腳步，並強調大陸不配合調查。不過，上個月美國國立衛生研究院（NIH）聲稱美國在2019年12月就出現新冠病毒，如今義大利研究也指出，新冠病毒早於2019年10月就已在歐洲傳播了。

美國國衛院研究指出，美國在2019年12月時，好幾個州就已經出現新冠病毒，並進行低水平傳播，比目前官方報告的第一例新冠確診病例（2020年1月）要早了好幾週的時間。

據《金融時報》報導，如今義大利也出現類似結果的研究，米蘭癌症研究中心在一篇研究報告中指出，義大利一群研究人員在新冠病毒流行之前，就已對959人進行肺癌的研究，直到去年再次對當初採得的樣本進行研究，竟發現了新冠病毒的抗體。

最新研究！新冠病毒2019年就在歐洲傳播　世衛要求複查…證實是真的

▲義大利的VisMederi實驗室。（圖／Google Map）

應世界衛生組織（WHO）要求，這些樣本交給兩間實驗室再次測試，報告由米蘭癌症中心發出，證實此事。這兩間實驗室分別是義大利的VisMederi實驗室、荷蘭伊拉斯姆斯大學的世衛組織附屬機構。

其中一名研究員阿波羅（Giovanni Apolone）坦言：「重新測試的結果，證明了之前在無症狀患者中報告的情況，是新冠病毒可能早在義大利傳播開來的證明。」他並表示，如果這個論調被證實，就能解釋為何去年義大利的有症狀確診病例會爆增，因為新冠病毒可能更早就已經傳播開來了。

延伸閱讀
去年「買完長榮就忘了」他曬對帳單　投報率1600％賺翻了
王思聰撇吳亦凡風暴「闢謠太累」　曬捐款鄭州2200萬證明
女兒2歲拿剪刀「亂剪床單」　吳鳳從不攔：阻止孩子等於害她失去興趣

ET快訊
快訊／桃園「特殊交友圈」再擴大！按摩師也確診　緊急匡列32人
快訊／一張圖秒懂！他打破高雄21天0確診　買快篩劑自揪染疫
台北每天都有「不明感染案例」　柯文哲坦言：很頭痛
降二級「終於可以內用」！店員卻憂心炸：台人尿性　雙北不開放了
快訊／新北最新足跡公布　小北百貨待30分鐘
快訊／京站影城確診員工「一家4口感染」　媽媽、姊姊足跡公布
快訊／桃園再爆4例！超多足跡曝光：摩鐵、好市多入列
快訊／桃園復興區即起「停止上班、上課」
快訊／北市動物園8月起開放！　睽違78天歷史最久
快訊／北市不開放內用！　柯文哲：雙北仍有潛藏感染源
快訊／全國警戒降二級　蔡英文說話了
快訊／侯友宜警告二級「易放難收」　一句話提醒市民
快訊／恐怖Ct值13！高雄男「北部遊3天」染疫　匡列138人
快訊／台灣鋼鐵子公司濃煙狂竄！　急疏散員工
LIVE／北市餐飲開放內用？　柯文哲最新說明
快訊／北市公布3確診者足跡　曾去中和好市多、搭捷運路線曝
快訊／陳時中開放衝浪　新北：水上活動無法戴口罩「維持關閉」
李蒨蓉認「有3次優先打疫苗機會」　曝婉拒原因：對特權敏感
727降二級！「這1點」讓眾人怕爆　他心酸：降級但公司也倒了
「無法清零」二級生活成常態？　陳時中：升三級時也預測回不去了
快訊／開第一槍！侯友宜宣布：二級警戒「新北不開放內用」
獨／恭喜麻吉弟弟結婚了！　「娶美女經紀人」照片曝光
降級回公司上班！民眾憂通勤群聚　陳時中：盡量維持居家辦公

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲雪梨疫情淪國家緊急狀態　紐澳旅遊泡泡急喊卡

幫清洪災區？德記者臉抹泥裝忙　播假新聞遭開除

新冠病毒2019年就在歐洲傳播　世衛要求複查後…證實是真的

義大利解封防疫　餐廳內用需出示證明！緊急狀態延至年底

東奧累計106確診！今添19例創單日新高　捷克代表團已6人染疫

英國「染新冠第1人」陳屍房內　真正死因曝光超傻眼

美醫療機構爆「超級細菌」傳播　CDC證實！「無藥可治」已3死

「5色噴煙」歡慶東奧開幕！　日本特技飛行隊東京上空繪五環

確診選手「奪牌夢碎」！染疫被迫退賽東奧　21人名單曝光

玩遊樂設施「白色物」直射臉上！少女高空中表情秒失控　網全看傻

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

澳洲雪梨疫情淪國家緊急狀態　紐澳旅遊泡泡急喊卡

幫清洪災區？德記者臉抹泥裝忙　播假新聞遭開除

新冠病毒2019年就在歐洲傳播　世衛要求複查後…證實是真的

義大利解封防疫　餐廳內用需出示證明！緊急狀態延至年底

東奧累計106確診！今添19例創單日新高　捷克代表團已6人染疫

英國「染新冠第1人」陳屍房內　真正死因曝光超傻眼

美醫療機構爆「超級細菌」傳播　CDC證實！「無藥可治」已3死

「5色噴煙」歡慶東奧開幕！　日本特技飛行隊東京上空繪五環

確診選手「奪牌夢碎」！染疫被迫退賽東奧　21人名單曝光

玩遊樂設施「白色物」直射臉上！少女高空中表情秒失控　網全看傻

快訊／桃園「特殊交友圈」再擴大！按摩師也確診　緊急匡列32人

快訊／劉在錫「密集接觸」確診者！《RM》《第六感2》也取消錄影

新台幣收盤貶值1分　收在28.028元

去不成東京奧運2決賽！　賈永婕扼腕崩潰：我好想去加油

快訊／一張圖秒懂！他如何打破高雄21天0確診　買快篩劑自揪踩雷

快訊／ATM及網銀手續費恢復原收費！　8月3日0時生效　

TOYOTA Camry北美賣出1,000萬台　費時35年完成房車新紀錄

台北郵局1內勤確診「不會外出送郵件」　黃珊珊：已匡列11人居隔

交通旅遊鬆綁！可「戴口罩」衝海邊玩　持電子票可搭台鐵對號車

停駛3個月！「鳴日號」將於8／11重啟　雄獅：11／7前團費不會調漲

男子見「會飛の蟑螂」崩潰求救！躲遠遠喊：殺死牠...友淡定處理

國際熱門新聞

即／莫德納宣布：明年交付2000萬劑

情侶沙灘後浪推前浪　他拿拖鞋巴下去

捷克代表隊5人確診　總理：丟臉

繩索沒綁就跳了　女高空彈跳摔死

泡菜正名　韓Kimchi改叫「辛奇」

喊破217萬元！妹子吃到發胖版多力多滋發財了

少女玩彈弓椅「白色物」直射臉上

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

捷克討論贈台疫苗　韋德齊樂觀期待

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

陸拒WHO第二階段病毒溯源調查　白宮：不負責任

美國醫療機構出現「超級細菌」傳播

重症者哀求「打疫苗」　醫：抱歉太遲了！

網路間諜引爭議　以色列展開調查

更多熱門

相關新聞

降二級戶外卻仍強制「全程戴口罩」？陳時中：是緩步降低警戒

降二級戶外卻仍強制「全程戴口罩」？陳時中：是緩步降低警戒

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，考量國內疫情及參酌其他國家之防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並在今日公布各項防疫指引，但指引中註明在戶外仍須全程佩戴口罩；有網友質疑，以前二級警戒時並不需全程戴口罩，認為這些指引「根本就沒資格叫降級！」，對此，指揮中心回應了。

「7/27～8/9喜降二級！」他一查七夕情人節哭了

「7/27～8/9喜降二級！」他一查七夕情人節哭了

降二級7大措施公布！陳時中：若地方有疑慮可請中央解釋

降二級7大措施公布！陳時中：若地方有疑慮可請中央解釋

海裡不會交互感染！陳時中：7/27起開放水肺潛水

海裡不會交互感染！陳時中：7/27起開放水肺潛水

金門分2波施打AZ！「30~39歲、18歲↑」分流預約

金門分2波施打AZ！「30~39歲、18歲↑」分流預約

關鍵字：

周刊王防疫知識新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面