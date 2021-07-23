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鼻內病毒多1千倍　美CDC：Delta是已知「傳染性最強」呼吸道病毒

▲美國,紐約市,新冠肺炎,檢測,篩檢,鼻咽拭子。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國疾病控制與預防中心（CDC）官員表示，新冠Delta變種病毒是目前已知最具感染力的呼吸道疾病之一。。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新冠病毒一再變種，而研究發現，首見於印度的Delta變異株傳播速度驚人，是因為病毒能在體內快速複製，導致它比其他病毒株更快出現症狀，潛伏期較短。新的數據指出，感染Delta的患者鼻腔攜帶的病毒量是原始毒株的1000倍，美國CDC更表示，Delta變種病毒是目前已知最具感染性的呼吸道疾病之一。

根據CNBC、《每日郵報》報導，Delta變種病毒同時帶有2種突變L452R和E484Q，其中L452R與加州本地變異株相同，E484Q則與巴西Gamma變種和南非Beta變種帶有的突變相似，且2種突變都發生在棘蛋白的關鍵區域。中國廣州一項從5月21日到6月18日的最新研究中，將62名確診Delta的患者與63名去年確診的患者進行比較，發現他們鼻腔中的病毒數量是感染新冠原始病毒患者的1000倍。

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲Delta變種病毒造成全球多國疫情再起，亞洲地區從印度開始爆發，近來則以印尼疫情最為嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

研究人員表示，當Delta變異株感染人體時，病毒會快速自我複製，以便更迅速地擴展到全身，只需要4天左右，就會出現咳嗽、發燒等症狀，但感染新冠原始毒株則約需要6天才會出現症狀，證實了Delta病毒的潛伏期較短，傳播速度是原始病毒的2到3倍之快。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）於22日表示，與先前毒株相比，Delta變異株更具攻擊性，也更具感染性，「這是我們目前所知傳染性最高的呼吸道病毒之一，在我20年的醫事生涯中從未見過，這種病毒沒有放緩的動機，它仍在尋找下一個容易感染的人。」

報導指出，Delta相關病例目前佔美國新增確診數的83％以上，而僅在2到3周之前，於7月3日當周佔比才只有50％，顯示其擴散速度相當快。另外，7天平均新增確診數也比上周增加約53％，目前美國每天平均有3萬7674人確診、3500人住院治療、240人因染疫死亡。

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