隔板、梅花座還不夠！學者籲內用「加強通風」　陳時中：暫無規定

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心宣布7月27日至8月9日降回二級警戒，餐飲業也可在有隔板、梅花座開放內用，但台大公衛學者認為，室內相隔1.8公尺也難以阻擋病毒傳播，應該要通風換氣才有效。對此，指揮官陳時中表示，目前沒規定要坐在窗邊或開窗，只要有隔板、維持社交距離即可。

台大醫院今舉辦「COVID-19疫情微解封後的環境防疫與通風換氣視訊線上記者會」，台大公衛學院副教授陳佳堃表示，室內傳播因素包括容留人數、空間大小、停留時間與氣溶膠等，因此建議室內最好戴口罩，室內用餐無法戴，就要開窗與風扇，並監測二氧化碳確保換氣品質。

陳時中先前提到，內用規定大概就跟先前公布的指引一樣，「不可能再鬆了」。7月13日餐飲業防疫管理措施，開放餐飲場所在符合隔板、維持1.5公尺的社交距離或者梅花座等前提下內用，餐廳人員須造冊，盡量避免吃合菜，如果是自助餐要由專人分菜，若餐飲場所出現確診者，就須停業3天清消，剩下11天只能提供外帶。

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陳時中日前提到，指揮中心在微解封時已開放微解封內用，但開不開還是地方權責，不過未來餐廳一定有隔板在，離開時也要戴口罩、勤洗手，「大家抱在一起吃飯喝酒再等等」。