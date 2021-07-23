今增23例本土！　分佈5縣市「新北市13例最多」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布23例本土確診、2人死亡。個案分布以新北市13例為最多，其次為臺北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0723流行疫情指揮中心記者會確定病例。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23例本土病例(其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、4例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年7月10日至7月22日。個案分布以新北市13例為最多，其次為臺北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案7734為80多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；5月26日因出現發燒、咳嗽及喉嚨痛症狀前往就醫採檢，同日返家後死亡，並於5月29日確診。案14617為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月24日出現發燒、呼吸喘及全身無力症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月26日確診，7月20日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月21日累計公布 14,280位確診個案中，已有12,501人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.5%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15641)，為克羅埃西亞籍未滿10歲男童，6月28日與家人自瑞士返臺探親，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月10日檢疫期滿前採檢結果為陰性，但因同行家人確診(案15370)，故由衛生單位安排至其他住所進行居家隔離，7月22日居家隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值29)；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，均列居家隔離。