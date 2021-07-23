不可能任務狂笑版！賊天降掉地屁痛41分鐘　偷完爬屋頂驚見這一幕

記者吳奕靖／高雄報導

偷竊還自以爲是電影《不可能任務》裡頭的主角「湯姆克魯斯」，這是失敗版！就有一名47歲的黃姓竊賊從旗山天后宮的屋頂進入，結果摔個屁股開花，整整41分鐘動不了，最後爬起來的時候，卻又觸動紅外線警報，等到他一爬到屋頂想出來的時候，員警早在廟外等他。

▲黃姓竊賊摔落天后宮的中庭，凌晨2點19分跌進來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

22日凌晨2點多，一名黃姓竊賊潛入旗山天后宮行竊，結果從屋頂攀爬下來的時候，整個摔在廟宇中庭，整整41分鐘都動不了，好不容易爬起來，卻觸動了紅外線無聲警報器，但是他自己絲毫沒有發現，拿螺絲起子撬開香油錢箱，搜刮走近8萬元，而且就連天后宮的平安符以及小包包都一起帶走，不過就在他一爬上屋頂準備落跑時，才發現警察正等著他。

▲黃姓竊賊摔落天后宮的中庭，41分鐘才爬起來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓竊賊爬到屋頂準備離開，就發現員警在外頭等他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他向警方表示自己是肚子餓，又缺錢花用，所以才會夜闖天后宮偷竊，只是他沒想到去年廟方人員因為香油錢被偷過，所以早就安裝了「紅外線偵測警報」，只要觸動就會通知遠方，目前警方追查黃姓男子涉及轄區內4起竊案，已經送地檢署，同時羈押獲准。