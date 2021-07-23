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東奧累計106確診！今添19例創單日新高　捷克代表團已6人染疫

▲▼ 東京奧運,東奧 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧開幕式將於今晚台灣晚間7時正式登場 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京奧運組委會今（23）宣布，東奧相關確診案例再增19例，其中3人為外籍選手。依據統計，自7月1日起至今，與奧運有關的染疫數已累計106例，首度突破100人大關。現已知捷克代表團已有6人染疫，其中包括原定24日出戰日本的沙灘排球女選手。

共同社報導，東奧開幕式今晚登場，但同日也通報新增19例相關確診，這是截至目前單日新增最多個案的一天。現已知其中3名染疫選手正在接受為期14天的隔離，2人來自捷克、1人來自荷蘭，在其餘16人當中，有3名承包商及3名海外媒體人員。

NHK指出，確診的選手為一名荷蘭跆拳道女將，一名捷克自行車男選手，以及一名原定24日出戰日本的捷克沙灘排球女選手。截至目前，捷克代表團已有6人染疫，包括4名選手及2名相關人員。

組委會提及的每日統計個案，並不包括賽前訓練營檢測呈現陽性的運動員及隨行團隊成員。依據大會規定，若參賽選手因密切接觸染疫者被匡列，只要在賽前6小時的PCR檢測呈現陰性，出賽資格就不受影響。

東奧開幕式將於台灣晚間7時正式登場，但由於新冠疫情影響，幾乎所有賽事都將在沒有觀眾的狀態下舉行。

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