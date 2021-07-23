美網路服務公司出包　日本政府與東奧網站大斷線

▲東京奧運開幕式今晚即將登場。（圖／路透）

文／中央社

東京奧運今晚即將舉行開幕式，不過今天凌晨東奧組委會、東京都等多個日本政府與企業網站一度大規模斷線，原因是美國雲端服務供應商阿卡邁科技（Akamai Technologies）出包。

日本放送協會（NHK）報導，今天凌晨1時許，多個日本政府與企業的官方網站一度無法連線，受害網站包括東京奧運暨帕運組織委員會官網、東京都政府、JR東日本公司、日本航空、東京電力公司、富士通等。

日本政府中負責資訊安全對策的「內閣網路安全中心」（National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity, NISC）說，大斷線原因是阿卡邁科技的網路服務出問題。

阿卡邁科技表示，這次出事是因為系統軟體更新時發生問題，確認並未受到網攻；這個問題約在1小時後修復，向造成客戶的不便致歉。

除了日本之外，美國也有多家企業網站因此受害，一度無法連線，包括亞馬遜（Amazon）、達美航空（Delta Airlines）、美國運通（American Express）等，其網頁都出現DNS（網域名稱系統）錯誤訊息。

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