華盛頓4人完整接種仍染疫死亡　官員：機率極低！沒有100％的疫苗

▲美國華盛頓特區有4名已完整接種新冠疫苗者，不幸染疫死亡，官員認為其發生機率極低。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國衛生官員表示，華盛頓特區有4名已完整接種疫苗的居民，在「突破性感染」新冠肺炎之後不治身亡，然而，未接種疫苗者仍然佔大多數的新增病例，華盛頓區有超過37.5萬人已經完整接種，其中突破性感染比率僅為0.05％。

根據美國NBC報導，華盛頓特區衛生官員22日發布最新消息指，在37.5萬名完整接種疫苗者中，有200人於病毒檢測時呈陽性，「突破性感染」比率約0.05％，其中13例病況較重需要住院治療，不幸地，有4人最終死亡。衛生官員艾許利（Patrick Ashley）表示，4宗死亡病例都有醫學病史，包含3例年齡超過65歲，「這不意味著疫苗無效，疫苗真正有效之處在於預防住院、重症與死亡。」

華盛頓特區衛生部沙赫（Ankoor Shah）博士表示，任何疫苗都不可避免地會出現突破性病例，但目前所見的低發病率，讓他對疫苗的效力持有信心，「沒有疫苗是100％有效的，但疫苗表示在預防染疫、導致重症或死亡方面非常有效，看完這些數據後，我對疫苗的有效性與安全性的信心只會增加。」

官員表示，雖然傳染性強的Delta變種病毒在美國佔大部分的新增病例，但在華盛頓特區，Delta變種只佔新增病例的1％左右，但這還只是初步數據。報導補充，華盛頓特區、馬里蘭州與維吉尼亞州的數據顯示，最近幾周的7天平均單日新增確診有所上升，華盛頓特區6月22日平均每天平均新增9例，一個月後上升至41例；馬里蘭州則從單日平均62例增至196例；維吉尼亞州從110例增為315例。

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