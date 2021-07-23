玩遊樂設施「白色物」直射臉上！少女高空中表情秒失控　網全看傻

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人喜歡享受刺激的遊樂設施，美國日前卻發生一起有趣的意外，一名少女和友人到遊樂園體驗彈弓椅，未料射出沒多久就有毛絨絨的異物迎面撞上她的臉部與頸部，未料竟是一隻活生生的海鷗，讓她嚇得趕緊徒手扯掉，過程全被鏡頭拍下，在網路上引起熱議。

《每日郵報》22日報導，這起事件發生於紐澤西州Morey's Piers遊樂園，13歲的霍夫曼（Kiley Holman）為慶祝朋友里德（Georgia Reed）14歲生日，日前一起到遊樂園玩，決定體驗時速高達75英里（120公里）的彈弓椅設施SpringShot，沒想到高空中遇到一隻不速之客。

13日曝光的影片中可見，霍夫曼坐在畫面右手邊，二人在設施啟動前難掩緊張與興奮，射向高空的瞬間都嚇得放聲大叫。然而在升空短短2秒後，卻有一隻海鷗一頭撞向霍夫曼臉部與頸部，她掙扎著伸出左手抓起牠後向前丟，接著整張臉皺起並發出慘叫，海鷗才轉身飛離。

里德因彈弓椅太過刺激而不斷尖叫，顯然完全沒有注意到霍夫曼遭受的「攻擊」，直到霍夫曼在高空中對著她大喊，說明自己剛剛的遭遇並說道，「我的天，我等不及要看影片了！」里德的母親事後表示，當霍夫曼提到有海鷗陪她們一起坐彈弓椅，二人都笑到不行。

這段逗趣的影片在網路上迅速走紅，網友紛紛留言表示，「人和鳥都沒事，很棒」、「至少她很幽默」、「這位女孩的反應令人驚艷」、「可憐的海鷗」、「海鷗只是想要親親」。

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