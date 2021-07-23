情侶沙灘上「後浪推前浪」　正妹潑水也沒用！他拿拖鞋狠狠巴下去

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

波蘭北部濱海城鎮米爾諾（Mielno）的海灘上16日驚現活春宮，一對男女不顧身旁圍觀群眾目光，直接脫下衣物進行人與人的連結，就連被潑水也不停歇。直到最後，一名黃衣男子真的看不下去，上前拿起拖鞋對準男子的光屁股狠狠巴下去，這才讓他離開現場。

▲黃衣男子拿著拖鞋，狠狠朝他光溜溜的屁股巴下去，緊接著再揮了2下，男子才轉身離開。（圖／翻攝自YouTube）

綜合太陽報等外媒報導，事發當日有許多遊客來到這片海灘度假，但卻見到一名男子脫去褲子露出屁股，壓在女子身上親密連結。儘管許多人不斷出聲要求2人停下來，還有另名女子忍不住潑水制止，但這一切的舉動全被這對情侶無視。

隨後，有另外2名黑衣男子上前要求2人停止公然發生性行為，伸手推了男子，這才讓沉浸於歡愉時光的男子抬起頭來，女方也試著坐起身。不過，就在男子還沒來得及站直時，另名黃衣男子手上拿著拖鞋，狠狠朝他光溜溜的屁股巴下去，緊接著再揮了2下，男子才轉身離開。

只不過，這名男子顯然已經喝醉，走沒幾步就跌在沙灘上。警方事後證實，該名男子被帶到拘留中心，且收了一張罰單，女子則是下落不明。然而當初拿起拖鞋打人的男子，如今可能因為動手面臨司法糾紛。

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