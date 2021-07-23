Delta如炸彈！專家：美國10月再爆疫情高峰　最壞「日增24萬例」

▲ 美國開始為年輕族群接種疫苗，但進度停滯不前。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎情境模擬中心（COVID-19 Scenario Modeling Hub）21日發布最新預測指出，高傳染性Delta變異株影響下，美國確診數在夏季及秋季將穩定上升，10月中旬來到高峰，屆時日增死亡個案將達目前的3倍以上。

根據美國NPR，新冠肺炎情境模擬中心為研究人員組成的聯盟，持續與美國疾病管制與預防中心（CDC）溝通，協助CDC追蹤疫情發展。研究人員結合來自不同學術團隊的10個數學模型，創建一個系集預報，根據接種疫苗人口比例及Delta病毒傳播速度，提供4種情境，得出上述預測。

協助管理該中心的北卡羅來納大學流行病學家萊斯勒（Justin Lessler）表示，美國目前的疫情符合大部分悲觀情境，「除了Delta病毒影響，我們可能會看見人們不再那麼謹慎所帶來的加乘作用。我認為這是非常重要的警告。」

▲ 加州6月中完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像／美聯社）

最有可能的情況為美國疫苗接種率僅70%，但Delta病毒傳染性高出60%，將導致疫情在10月中旬來到高峰，每天約有6萬起新病例及850起死亡個案。每種情境都包含可能出現最糟情形的範圍，其中最差的情況為10月中高峰時，每天約有24萬起新病例及4000人死亡，幾乎與去年冬天一樣嚴重。

萊斯勒說明，這些預測仍有許多不確定性，實際結果取決於許多因素，包括疫苗推廣是否加快，以及其他減災措施是否重新到位，「我們沒有預測到的行為變化與疫苗接種的重大轉變可能大幅改變結果」，但整體來說，主要預測仍顯示疫情在10月高峰前會穩定升溫，接著穩定下降。

他指出，「到了10月份，重新爆發的大流行會令許多易受感染的族群痛不欲生。接著群體免疫開始發揮更大作用，我們會看到疫情再次下降。」模型顯示，美國死亡數至2022年1月會降至目前每天約300例的水平。

▲ 加州洛杉磯郡本月15日重新頒布室內口罩令。（圖／路透）

哈佛公共衛生學院流行病學專家哈納吉（William Hanage）說明，此一模型傳達「疫情尚未結束」的關鍵訊息，「在一座特定的社區中，有多少人接種疫苗，就會產生多大的動盪」，若Delta病毒確實較易傳播，可能如炸彈般在疫苗接種不足的社區爆發。但萊斯勒指出，公共政策仍可能使局勢朝溫和方向發展，認為各州應重新考慮取消口罩令或社交距離的速度。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）持續強調，未接種疫苗者在室內應戴口罩，已接種者在室內也可戴口罩作為額外防護，尤其是在病例激增或接種率較低的區域，但疫苗接種仍是最大關鍵。萊斯勒對此表示同意，「若我們讓夠多人接種疫苗，甚至可以阻止Delta病毒傳播。」

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