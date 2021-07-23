2富商「天母性侵辣妹」誣陷勒索500萬　求饒訊息曝！瞎扯有福報

▲A小姐2016年遭兩富商性侵得逞，高檢署檢察官明察秋毫，最終將兩惡狼起訴。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2016年時，讀者A小姐遭葉姓證券商和郭姓古董商設局性侵得逞，事後她對2人提告，但檢警偵辦有瑕疵，案件一波三折，所幸高檢署檢察官明察秋毫，才讓2名惡狼被起訴。

根據起訴書內容，葉、郭2人雖不否認與A女發生關係，但強辯是合意性交，3人的性愛過程「很親密自然」；葉姓富商還反控A女，說她事後向他索賠500萬元，顯然就是「為了錢」。

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雖然2人否認性侵，但郭的豪宅監視器卻說明一切。由於他家中的監視器有紅外線自動感應功能，已把他們當時的動作「全都錄」；士林地院合議庭勘驗畫面，見葉、郭當時合力壓制A女進行性交，不顧A女反抗、哀求；葉在事後又傳訊息向A女道歉，希望她「別把事情鬧大」，還稱：「妳會有福報的！」

法官認為，葉、郭2人酒後為滿足私慾，合力性侵被害人，事後否認犯行，飾詞狡辯，未與對方和解賠償，堪稱毫無悔意，依共同強制性交罪將2人重判10年徒刑。

A女指出，案件目前進入二審階段，2人為了脫罪，請來龐大律師團應付官司，其中更不乏檢察官、法官出身的律師，令她相當擔心；她只希望官司順利，施暴者能得到法律制裁，還她應有的公道。

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