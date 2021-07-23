2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

▲A女拿出案發當時的監視器畫面繪圖，怒控遭到葉、郭2名富商性侵。（圖／畫面經特殊處理）

圖、文／鏡週刊

本刊日前接獲讀者爆料，指控知名的葉姓證劵商和郭姓古董商以「介紹工作」為由，邀約一名女子出席餐會，席間不斷對她猛灌烈酒，女子因而不勝酒力醉倒當場，2人竟將她載回郭男住處，輪流性侵得逞，導致被害女子身心受創甚深，迄今仍需服用大量精神藥物度日。

拿著法院判決書，外型亮麗、身材姣好的A小姐想到自己遭2名富商性侵之事，仍然控制不住情緒，在記者面前放聲大哭！A小姐說：「這2人對我造成的身心傷害，會成為我一輩子揮之不去的陰影，我至今喪失工作能力，只能活在痛苦當中！」

A女表示，自己是先因工作關係而認識葉男，2人曾短暫交往，後來她發現葉有老婆，於是決定與他分手，但葉卻提及希望能找友人一起來「3P」當分手砲，遭到A女拒絕。

▲A女遭到性侵後，葉姓富商還傳訊向她表達歉意。

直至2016年的聖誕夜，葉男再度邀約A女，表示因為她口條好、形象佳，要介紹好友郭姓古董商給她認識，看好她可在古董買賣上發揮所長，A女幾經考慮後同意赴約。

當晚8點，A女和葉、郭2人，先前往台北市松山文創園區觀看古董拍賣會，拍賣會結束後，葉、郭再邀請A女到台北市新生北路的一家知名壽司店參加慶功宴；期間葉、郭一再幫A女倒酒，她盛情難卻下陸續喝下高粱酒、威士忌，已有不少醉意。

葉、郭2人隨後再要求A女，一同前往大安區一家酒吧續攤，並提議玩猜拳遊戲，還要輸者必須罰喝酒或「親臉頰、親嘴」，2人直到A女不勝酒力後，才招來計程車，將她載往郭位於台北天母的豪宅。

3人抵達後，郭男又拿出各種酒類和香檳企圖要A女喝下，直到A女當時意識逐漸模糊，2人便開始對她毛手毛腳，A女雖一度奮力反抗，仍遭到他們合力壓制性侵。

家住台北市的葉姓、郭姓2名富商，遭指控聯手對一名正妹伸出狼爪，以介紹古董買賣生意為由，對該名女子強灌烈酒後，將她帶回住處性侵得逞；2人惡行導致A女身心受創嚴重，至今無法工作，鎮日須靠大量精神藥物支撐。

A女對本刊表示，2016年12月26日凌晨3點，葉、郭2人分別以手和身體架住她，不顧她多次大喊「不要」「我要回家」「帶我回家」，強行掰開她雙腿後，分別以手指、性器官對她性侵得逞。

更過分的是，葉、郭2人對A女進行性侵時，還拿起酒杯互相乾杯，更擊掌慶賀，臉上甚至露出「慶祝勝利」般的笑容，絲毫不顧A小姐正遭逢痛苦；到了早上7點，A女已清醒，向葉、郭表達「救我」「我要回家」「帶我回家」等語，但2人卻再度對她強吻、摸胸，並二度性侵得逞。

A女遭葉、郭2人性侵後，身心彷彿被掏空，情緒也陷入不穩，她更擔心染上性病，要求2名富商前往醫院檢驗；郭、葉為了要讓A女不要張揚此事，還約她出來談判，並包「3萬元」醫藥費給A女企圖了事，此後就不再理會她的處境。

A女痛苦萬分，於是打電話給一名女性友人訴苦，友人向她表示：「妳被性侵了！」，要她趕緊赴醫院就診驗傷；醫院的社工也認為A女是性侵被害人，立刻啟動保護機制，並協助她向警方報案。

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