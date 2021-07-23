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捷克討論「贈台疫苗」最快726有結果　韋德齊樂觀期待

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲韋德齊去年8月底率團訪台。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

繼立陶宛、斯洛伐克決定捐贈台灣新冠肺炎疫苗之後，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）22日在推特PO文表示，捷克政府也正在討論捐贈疫苗給台灣的事，最快下週一（26日）就能知道結果，他也會樂觀期待。

韋德齊在推特PO文中提到，捷克政府打算提供疫苗給台灣，他也與衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）再次通話，會樂觀等著下週一（7月26日）開會討論後的結果。

捷克政府正在討論贈台疫苗。（圖／翻攝自推特／@Vystrcil_Milos）

▲韋德齊表示，捷克政府正在討論贈台疫苗。（圖／翻攝自推特／@Vystrcil_Milos

韋德齊去年8月底率團訪台6天，期間他在立法院演說時，說出一句「我是台灣人」讓在場人員起立鼓掌30秒。世界衛生大會（WHA）去年11月9日復會，韋德齊也曾聯名致函世衛秘書長譚德塞，希望讓台灣參與WHA。

而台灣在今年5月爆發本土疫情，日本、美國相繼捐贈疫苗，立陶宛6月也宣布要捐贈台灣2萬劑疫苗，預計9月運抵；斯洛伐克也表示願意捐贈1萬劑疫苗給台灣。

根據歐盟統計，成員國透過「歐洲民事保護機制」（European Civil Protection Mechanism），已捐出300萬劑疫苗給世界各國，其中就包含斯洛伐克贈台的1萬劑。

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