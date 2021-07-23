陸拒WHO第二階段病毒溯源調查　白宮：不負責任且危險

▲大陸疫情趨穩後，各大景點湧入爆量人潮。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

中國反對接受世衛第2階段COVID-19病毒溯源計畫，白宮發言人莎琪今天重批此舉危險且不負責任，美方深感失望。她再次敦促中國提供關鍵資料及樣本，以利避免下一場疫情。

中國國家衛健委副主任曾益新22日表示，中方不可能接受世界衛生組織（WHO）第2階段COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒溯源計畫。他強調，世衛專家組早於年初實地考察武漢病毒所後，就得出病毒極不可能起源於實驗室的結論。

莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上被問到此事時，重話批評中國立場不負責任且危險，美方深感失望。她重申，美國支持世衛第2階段溯源計畫，計畫承諾會確保研究是以科學為基礎、由專家主導，且透明並不受外界干預。

莎琪表示，世衛第一階段調查並未從中國取得美方認為需要的數據資料。不是只有美國呼籲應展開第2階段溯源計畫，美方夥伴、國際社會及多邊組織也做出類似呼籲。

莎琪強調，美國持續敦促中國提供必要數據及樣本，這些資料相當關鍵，能讓外界了解如何避免下場疫情的發生。她說：「這攸關未來拯救生命，現在不是阻撓的時候。」

世衛國際專家小組2月赴中國進行第一階段病毒起源調查，但因未能取得原始資料，報告結果無法化解國際疑慮。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）當時對調查初步結果深表關切，強調結果不應受中國干預或變造；美方3月則進一步聯同澳洲、加拿大、捷克、丹麥、日本及英國等13國發表聯合聲明，對世衛疫源研究拖延甚久且未能取得全部資料表達關切。

美國總統拜登（Joe Biden）5月底則直接下令，要求情報部門找出疫情源頭，並在90天內向他報告。七大工業國集團（G7）6月召開領袖峰會，會後聯合公報也提出對疫情「問責」，呼籲世衛召集下一階段在中國的病毒溯源研究必須透明。