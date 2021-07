快訊／莫德納宣布：與台灣簽訂合約，明年交付2000萬劑疫苗

▲莫德納與台灣簽訂新的合約,在明、後年供應總計3500萬劑疫苗。(圖/路透社)

記者柯沛辰/綜合報導

莫德納22日晚間在官網宣布,已與台灣簽訂新的合約,在明、後年供應總計3500萬劑新冠疫苗,其中包含次世代追加劑型(booster vaccine candidate),以因應變異病毒株的威脅。文中指出,若取得相關授權,根據協議,明年開始交付疫苗2000萬劑疫苗,2023年會再交付1500萬劑。

文中提到,莫德納將於2022年及2023年分批供應基礎劑型(prime series)疫苗與次世代追加劑型(booster vaccine candidate)疫苗,以因應變異病毒株威脅,並供應更多族群接種需求。這次的3500萬劑,是台灣今年購買500萬劑疫苗的追加合約。

莫德納執行長班賽爾(Stephane Bancel)表示,感謝台灣支持他們供應並推出次世代追加劑型,以讓他們能在2022 年和2023年供應疫苗(若次世代獲得批准),「我們依舊致力推廣我們的疫苗,讓世界各地都能使用」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日下午也指出,除了100萬劑是加購今年第4季進貨;明年訂了2000萬劑,後年1500萬劑,另外還有500萬劑開口合約,對應混打或者變種病毒,基本上以次世代疫苗為主。

指揮中心指出,考量國人對莫德納疫苗接種意願高,加上SARS-CoV-2病毒不斷變異,各國疫情持續升溫,全球疫苗供應量卻嚴重不足,因此指揮中心於現階段投入採購,與歐美日同步取得次世代疫苗,因應未來疫情所需。

We just announced a new supply agreement with Taiwan for 20 million doses of our COVID-19 vaccine and our updated variant booster vaccine candidate, if authorized, to begin delivery in 2022 and an additional 15 million doses in 2023. Read more: https://t.co/09o36TM4E8 pic.twitter.com/adMgBNf7Ip