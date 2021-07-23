捷克代表隊5人確診…沙灘排球女將奪牌夢碎　總理狠批：丟臉

▲捷克排球女將斯魯科娃。（圖／翻攝自Instagram／beach_maki）



記者王致凱／綜合報導

捷克奧委會22日證實，捷克沙灘排球女將斯魯科娃（Markéta Sluková-Nausch）的Covid-19檢測結果為陽性，確定無緣本屆東京奧運會。斯魯科娃也是捷克代表隊中第5名入境日本被檢測出陽性的成員。捷克總理22日對此痛批代表隊隊醫「丟臉」。

根據CNN報導，捷克代表隊中已經有5名成員在東京被驗出Covid-19陽性，其中3人為運動員，除了斯魯科娃之外，桌球選手席魯切克（Pavel Sirucek）和另一名沙灘排球選手裴魯西奇（Ondrej Perusic）先前也被測出陽性。

另外2名確診者則分別為斯魯科娃的教練兼丈夫諾許（Simon Nausch），以及捷克代表隊隨隊醫生沃拉切克（Vlastimil Voracek）。據悉，沃拉切克是代表隊中第一位確診者，他在出發前往東京前一天的檢測還呈現陰性，但抵達東京後卻呈現陽性。

捷克奧委會已經宣布，將針對代表隊成員於飛往東京的航班上，涉嫌違反防疫規定行為進行調查，調查結果會在14天之內公布。

根據法新社報導，5名確診者都是搭乘同一航班飛抵日本。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）對此嚴厲批評代表隊的情況「丟臉」。巴比斯說，「我想不通這種事情怎麼會發生」、「我們一直在勸人去打疫苗，但隊醫自己卻沒打，這對運動員來說最不公平」。

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