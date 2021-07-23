分手後想挽回？失去對方才懂得珍惜的「3大星座」

▲有些人總是等到失去後才懂得珍惜。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

有些人非得要等到失去後，才知道對方當初對他的好，但等到那時候，往往都已於事無補，搜狐號《卡哇伊》近日就分析，三大星座，往往要等到分手才後悔沒能好好珍惜另一半。

雙子座

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雙子座的人平時都很瀟灑自在，但是他們對感情也看得比較模糊，不知道自己想要的是誰，也不知道自己究竟還愛不愛對方，雙子座很少會做承諾，也很少會给對方明確的答案，因為他們自己也不知道以後會怎麼樣，所以只有當對方離開時，才會意識到對方的重要性，在他們的愛情世世界裡，經常碰到這一次換我來愛你的情況。

射手座

射手座是一個玩心很重的人，给身邊的人是一種不穩定、很浮誇、愛玩的印象，他們非常喜歡玩，非常瀟灑，即使失態也能很快從這段感情投身到下一段感情，很少會與痴情這兩個字連接在一起，分手和戀愛都很隨意，但是時間久了，射手座才會意識到某一個人對自己的重要性，具體是哪一個人，誰都不知道。

水瓶座

水瓶座是一个很隨性的人，追尋自我，也追尋自由，所以水瓶座也是一個比較自私的人，相對而言，他們看待友情比看待愛情要重，而且很少會承認自己内心的感情，他們總是說得毫不在意，所以有時候對方根本看不出自己在水瓶座心裡究竟有没有位置，究竟重不重要。