繩索還沒綁「以為可以跳」…25歲女玩高空彈跳　16樓高直接墜地

▲哥倫比亞女子以為穿好裝備，高空彈跳沒有綁繩子墜地亡。（圖／翻攝自Twitter／@Fran_Reporta）



記者王致凱／綜合報導

哥倫比亞近日發生一起驚悚命案，一名25歲女子葉塞尼亞（Yecenia Morales Gómez）挑戰高空彈跳時，誤以為自己已經可以起跳了，結果就在沒有連接主繩索的情況下，從約16層樓的高處往下一躍，當場慘死。

英國《太陽報》引述當地媒體報導，這起事件發生在哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia），死者葉塞尼亞為一名25歲女性律師，當天他和男朋友是第一次嘗試高空彈跳。據稱，當時教練向她的男友給出可以跳的信號，但葉塞尼亞卻誤以為教練是叫自己跳，結果從48公尺高處墜落。

事發後，他的男友衝到她身旁試圖進行心肺復甦術，但仍無法挽回其性命；當地消防隊獲報趕到現場時，葉塞尼亞已經明顯死亡。當地市長古茲曼（Gustavo Guzmán）受訪時表示，當時死者的男友已經穿好全套裝備，並且連結好繩索，葉塞尼亞雖然也有穿裝備，但裝備還沒有連結到主繩索上，她可能誤以為自己已經準備妥當。

當局表示，當地有兩家公司提供遊客高空彈跳體驗服務，但都沒有獲得官方許可。目前當局正針對這起命案深入調查中。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘