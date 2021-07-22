彭博：印度新冠死亡數達500萬「比美國多2倍」！官方可能少統計90%

▲彭博社報導，印度官方嚴重低估了該國的新冠死亡病例數，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

印度官方統計，印度的總確診病例高達3125萬7720宗，死亡人數41萬8987人，然而彭博社估計，印度的實際死亡人數可能落在130萬至500萬之間，是全球疫情最嚴重地區美國的2倍之多。彭博社的數據來自疫情研究模型和地方政府數據，是印度官方數據的3到10倍，證明印度的疫情確實被嚴重低估。

據彭博社報導，世界衛生組織（WHO）和眾多公衛專家過去一直懷疑，印度莫迪政府所公佈的41萬死亡人數被「嚴重低估」，因此彭博社向印度28個邦中大約一半的衛生局取得過去2年4、5月的死亡數據，並請來研究人員和專家進行分析，結果發現印度的實際死亡人數被大大低估，而造成此結果的原因是因為計算不足、民事登記系統面臨面臨壓力以及缺乏對新冠死因的檢測。

彭博社預估的數字與世界各地專家的推算相符。密西根大學公共衛生學院過去也曾花費1年時間研究新冠大流行的模型和數據，並推測印度的死亡人數將在6月15日達到130萬人。著名數據記者路米妮（Rukmini S）也曾報導，她收集的資料顯示，印度的死亡人數約為250萬人。

華盛頓智庫全球發展中心20日也公開一份綜合了3個不同來源的數據，發現印度的「超額死亡人數」可能介於340萬到490萬之間。報告寫明，無論是哪種來源和推測，新冠大流行期間的實際死亡人數可能都比官方統計數字來得高，真正的死亡人數可能是數百萬，而不是數十萬。「超額死亡」是公衛專家描述危機期間任何原因造成的死亡人數與正常條件下死亡人數之間的差值。

印度聯邦衛生部7月14日發布聲明指出，媒體有關印度低報死亡人數的報導「只是一種推測」，因為「聯邦衛生部」早已向所有地方政府發布了詳細的死亡報告指南。然而，有地方官員承認，在多數的情況下，沒有被確診的人即使病逝，也不會被記入新冠的官方死亡人數。彭博社報導，雖然低報新冠死亡人數是一個全球性現象，但這個問題在印度顯得特別嚴重。

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