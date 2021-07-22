路透：罕見的兩岸友好！　北京「間接感謝」蔡英文慰問河南洪災

▲台灣總統蔡英文日前對鄭州洪災表示慰問與關切，國台辦22日表示感謝「台灣有關方面」的關心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

中國河南省鄭州市遭連日暴雨強襲，大水灌入地鐵，造成12名乘客不幸身亡。對此，台灣總統蔡英文先前透過府發言人張惇涵轉達慰問，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日也回應，對於「台灣有關方面」通過各種形式向災區表達關切慰問，表示感謝。而路透社認為，這是兩岸當局之間罕見的友好表現。

根據路透社報導，截至目前為止，大陸河南省已累計33人罹難，省會鄭州市更是遭大水淹沒將近一周。總統府發言人張惇涵21日表示，蔡英文總統除了向不幸過世的人員及家屬表達哀悼，同時也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。

路透指出，儘管中國政府普遍認為蔡英文是立場傾向台灣獨立的分裂分子，但大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在一份簡短聲明表示，「台灣有關方面」和各界人士通過各種形式向災區表達關切慰問，以及一些台資企業向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝。」

路透稱，這段聲明相當於中國政府「間接感謝」台灣總統蔡英文對災情的關切，這是兩岸當局之間罕見的友好表現，因為自2016年蔡英文首次當選以來，中國切斷了與台灣的正式對話機制，此後雙方關係一直處於冰點，中國一再於台灣周圍舉行軍演，激怒台灣，而中國方面則痛斥美國加強對台灣的支持，蔡英文曾呼籲在平等、尊重的基礎上恢復談判，但中國予以拒絕。

報導補充，台灣主要在野黨——國民黨主席江啟臣也對洪災表示哀悼。

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