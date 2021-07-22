美副國務卿抵韓！會晤鄭義溶、獲文在寅接見：南韓是美國重要夥伴

▲美國副國務卿謝爾曼會晤南韓外交部長鄭義溶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）在結束訪日行程後飛抵南韓，今（22）日上午會晤南韓外交部長鄭義溶，重申確認美韓同盟的重要性，並針對北韓（朝鮮）無核化、韓半島（朝鮮半島）與印太區域情勢、緬甸問題等進行意見交換，之後前往青瓦台獲得南韓總統文在寅的接見。

根據《韓聯社》報導，謝爾曼22日上午10時前往位於首爾市鐘路區都染洞的外交部，與鄭義溶進行非對外公開的會談。南韓外交部表示，兩國針對5月美韓元首峰會的後續舉措、韓半島問題、區域與全球重要議題進行討論。

對於熟稔北韓核武議題的謝爾曼能夠就任美國副國務卿，鄭義溶抱持著樂觀的態度，盼韓美兩國能繼續維持緊密合作；謝爾曼則表示，她非常重視美韓同盟的發展，認為美韓同盟是維繫東北亞與印太地區和平、穩定、繁榮的核心軸，因此才決定啟程訪韓。

美韓兩國一致認為，為了將北韓成功拉上談判桌，以求達成完全的無核化與永久和平之目標，必須不斷透過外交與對話等手段，為此美韓兩國須繼續維持緊密的合作。

▲南韓總統文在寅22日在青瓦台接見美國副國務卿謝爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

結束外交部行程後，謝爾曼於該日上午11時35分抵達青瓦台，獲得文在寅接見。文在寅稱讚謝爾曼是「資深的辣手外交官」，深表對謝爾曼的期待。他表示，美國總統拜登上任前後屢次強調「美國的回歸」，如今從國務卿布林肯、副國務卿謝爾曼等優秀且出眾的名單來看，應該多添加一項「外交上的回歸」。

謝爾曼則對文在寅表示，期盼北韓能早日回復美國提出的對話請求，而在對北韓戰略與政策的制定上，則期盼能與南韓維持緊密溝通。她也表示，「造訪南韓，就好像來到第2個故鄉的感覺。南韓對美國而言，不僅是重要的夥伴，更是真正的全球夥伴。」

據悉，謝爾曼預計25至26日造訪中國，與北京當局針對北韓戰略與政策進行深度討論。

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