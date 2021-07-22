東京狂增1979例確診！東奧開幕倒數1天　疫情「爆炸式失控」

▲日本民眾陷入防疫疲勞，即使進入緊急事態宣言路上行人仍未減少，疫情持續暴增。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京都22日新增1979例確診，相較上週同期暴增671例，創下第四度宣布緊急事態宣言後的新高。目前光是東京都累計確診就達19萬5041人。事實上，東京在宣布進入緊急事態宣言後，民眾疑似已經防疫疲勞，外出人流不但沒有減少，確診者也在不斷飆升。專家呼籲，政府應該調整緊急事態宣言的限制內容，達到最佳防疫效果。

根據《日本放送協會》報導，東京22日新增1979例確診，相較上週四多出671例，疫情正在以肉眼可見的速度持續加速蔓延。其中，感染人數最多的仍然是20多歲的年輕族群，高達658例，其次為30多歲的399例。根據統計，截至22日為止的7天，單日平均新增1373.4例，相較前一週多出155.7%。

▲東奧即將於23日正式登場。（圖／達志影像／美聯社）



東京連續3日確診超過1000例，22日更是幾乎逼近2000例，也讓網友譏笑，說不定23日東京奧運開幕當天就能集滿2020例，來紀念「TOKYO2020」。

另一方面，根據東奧組委會統計，奧運相關人員累計確診91例，其中有多名選手，恐將無法出賽。不僅如此，也有多名選手遭到匡列隔離。根據奧委會規定，如果選手被匡列為密切接觸者，只要在出賽的6小時前進行核酸檢測且結果呈陰性，便可按照原計畫出賽。

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