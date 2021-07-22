美突破性感染劇增！佛奇建議已接種人士「1環境下還是要戴口罩」

▲美國新冠疫情依舊嚴峻，佛奇建議人們在室內仍需戴口罩，並盡快接種疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國至今已有近50%人口已完整接種新冠疫苗，政府也逐漸放寬防疫限制，不過白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）最近卻宣布，Delta變種病毒已佔據美國83%的新增病例，全美各地也頻頻出現「突破性感染」案例，因此他建議所有人在室內都必須戴口罩，就連已完整接種疫苗的人也不例外。

據CNBC報導，隨著美國各地的病例數激增，不少地區的政府都考慮取消之前放寬的防疫限制，再次要求民眾重新戴上口罩。佛奇21日在CNBC的專訪中表示，目前社區內的病毒動態程度很高，再加上全美各地完整接種疫苗後仍感染新冠肺炎的案例還在攀升，因此「如果你想要確保自己更加安全，那即使你已完整接種疫苗，你也該考慮在室內戴上口罩，尤其是在人群擁擠的地方。」

佛奇表示，Delta變種病毒的傳染力極高，「這種病毒明顯不同於我們過去曾接觸過的新冠原病毒和變種病毒，它在人與人之間的傳播能力是非凡的」，不過還好，「如果你阻斷病毒在群體中不斷複製和傳播的機會，這種病毒將沒有足夠的時間和機會變異」，那病毒就不會再生成新的變種病毒。

佛奇也強調，要防止新的變種病毒出現，並有效消滅現有的Delta變種病毒，最好和最有效的方法就是讓每個人都接種疫苗。在美國，99.5%的新冠死亡病例都發生在未接種疫苗的人群中，佛奇引此數據指出，「我想這個統計數據反映的訊息不言而喻」。

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