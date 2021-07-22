泰國首起混打後死亡！39歲女教師「接種科興＋AZ」...隔天發燒猝死

▲泰國39歲女教師混打科興、AZ疫苗後死亡，圖為普吉島再開放觀光前為當地民眾接種疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國班武里府（巴蜀府）一名39歲的女教師，日前接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗做為第2劑後竟不幸死亡，該起案例獲得泰國衛生當局證實。據悉，死者6月底曾接種科興疫苗做為第1劑，其生前患有高血壓等慢性疾病。

根據泰國媒體《The Thaiger》、《Khaosod》報導，該名女教師今年6月28日先是接種中國科興疫苗做為第1劑，7月19日更與丈夫共同前往巴蜀府某醫院接種AZ疫苗，豈料完成接種後兩人卻開始經歷頭痛、發高燒等常見副作用，到了第2天晚上，女教師感到噁心想吐。

丈夫晚間7時下樓探望女兒，等回到樓上房間時，卻驚見妻子已斷氣死亡。

報導指出，女教師是泰國當地首起混打疫苗的死亡案例。而其實丈夫在接種AZ疫苗前就有向公共衛生部門表達憂慮之處，因為妻子生前患有高血壓，不過一名護士卻告訴他們可以接種疫苗，因為接種疫苗相對而言仍較安全，目前當局已安排解剖女教師遺體，釐清確切死因。

據悉，自從泰國展開疫苗混打計畫後，已有8萬4千名民眾混合接種疫苗，女教師可謂是首宗的死亡案例，其機率為10萬分之1。而泰國政府自從今年3月推動大規模接種計畫後，已接種1480萬劑科興與AZ疫苗，其中229人在接種後死亡，其機率為相當每1百萬人中有16人死亡。

專家表示，死因多半與死者生前潛在的慢性疾病有關，包括冠狀動脈與腦血管的疾病。

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