東奧落跑烏干達選手「留日夢碎」！申請難民遭拒　黯然搭機返國

▲烏干達代表隊6月率先抵達日本，當時塞奇特列科尚未確定是否有出賽資格。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東奧20歲烏干達舉重選手塞奇特列科（Julius Ssekitoleko）16日從代表隊下榻的大阪返店失蹤，他聲稱是打算留在日本「打拼賺錢」，不過20日就被三重縣警方尋獲。塞奇特列科雖數度要求替他申請難民身分，但遭到反對，隨後則在與烏干達代表隊團長會談後，答應回國，並於當天搭乘晚間10時30分的班機返國。

塞奇特列科作為烏干達舉重項目的替補選手，6月隨團飛抵日本，怎知7月16日當天中午，原本應該在飯店接受核酸檢測的他卻遲遲沒有現身，直到工作人員到他房內查看，才發現人早就逃之夭夭，當時桌上還留著一張便條紙寫道，「烏干達的生活太苦，我要留在日本替老婆兒子打拼。」

▲塞奇特列科是舉重項目的替補選手 。（圖／路透）

據悉，塞奇特列科5日遭國際舉重總會告知沒有參賽資格，烏干達奧委會更安排他在20日直接返回烏干達，讓他不管護照是否在身上，隨即計畫了一場逃跑計畫。他16日帶著手機逃出飯店後，有人目擊他在飯店附近的車站購票。他先是搭車前往新大阪車站，隨後轉乘新幹線前往名古屋，接著來到岐阜縣，後來又跑到三重縣。

他20日在三重縣四日市市被警方發現，身上帶著有姓名與照片的證件，並自稱是塞奇特列科。大阪府泉佐野市的工作人員接獲通報後，隨即將人接回大阪。塞奇特列科曾數度要求留在日本，希望有人可以幫他申請難民資格，不過卻遭到拒絕。

塞奇特列科在經過和烏干達代表隊團長面對面討論後，最終被說服按照原定計畫回國，並在21日晚間透過烏干達駐日本大使館安排，搭乘當晚10時30分的班機，從成田機場飛回烏干達。

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