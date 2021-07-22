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東奧爆91例組委會慌了！祭重罰：無故外出禁足14天　最重取消資格

▲▼東京奧運，東奧 。（圖／路透）

▲東奧相關人士累計91人確診，組委會決定祭出新防疫規定。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京奧運開幕只剩一天，儘管當局不顧疫情堅持舉辦東奧，並聲稱會維持「安心安全的奧運會」，但從7月初起，東奧選手與相關工作人員累計已有91人確診。為此，東奧組委會與日本當局認為，應當加強防疫規範，因此祭出新規定，要求選手團與媒體等人，除了比賽會場以及固定場所外，不得擅自外出，違者將面臨禁足、罰款，甚至是取消參賽資格的懲罰。

根據《美聯社》報導，受疫情影響延期一年的東京奧運終於要在23日正式登場，然而如今東京疫情卻邁入另一個高峰。東奧內部更先後連環爆出多起確診案例，截至22日累計91例。

▲▼東奧。（圖／路透）

▲新防疫規定適用於選手與媒體記者。（圖／路透）

事實上，面對東奧不斷傳出確診，國際奧委會仍然一再強調無須擔憂。國際奧委會19日在日本當地針對東京奧運防疫措施召開記者會，當時獨立專家麥可羅斯基（Brian McCloskey）就曾強調，國際奧委會有預期一個確診數字，但目前的確診數比預想中還要低，且本來從一開始就沒有期待東奧可以零確診。

不僅如此，他還說，選手村內部非常安全，疫情沒有蔓延的危險。對此，網友則是質疑，「病毒都已經進入選手村了，這樣還能說安全嗎？」

根據《讀賣新聞》報導，東奧組委會也針對奧運祭出防疫新罰則，要求包含外籍選手與各國媒體記者等東奧相關人員只能出入比賽場所，如有需要前往其他地方，必須提前申請，否則便算無故外出，也就是說，禁止相關人員外出觀光。一旦無故外出將會遭到告誡，如果再犯，則會被罰禁足14天，情節嚴重者，得以罰款或是取消參賽資格。

不僅如此，如果被發現不配合核酸檢測，或是企圖偽造檢體者，也將視同違規同樣進行處分。

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