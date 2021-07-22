滿腦子想賺比特幣！男不甩專業自己修挖礦機　設備爆掉被活活電死

▲達奈無法等待一分一秒流失的寶貴挖礦時間，決定自行修理設備，沒想到卻是觸電身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國26歲男子達奈（Danai Makmek）是名加密貨幣狂熱者，接觸比特幣投資，但他用來挖礦的電腦20日壞掉，就在得不到其他人立即協助的狀態下，不想錯過任何潛在利潤的他決定自行修理，就是要賺更多，沒想到設備突然爆掉，當場觸電身亡。

太陽報報導，達奈熱愛比特幣投資，為了挖礦改裝電腦，每周能賺進價值數千美元的比特幣。但20日這天，他的設備突然壞掉，立刻向兄弟阿皮瓦（Apiwat Makmek）求助，要求對方來幫忙維修，而阿皮瓦得知消息後說，會在隔日陪他一起去找專業的電腦維修員來處理。

只不過，達奈無法等待那一分一秒流失的寶貴挖礦時間，決定自行修理，沒想到設備卻突然爆掉，當場觸電身亡。直到21日上午，阿皮瓦偕同維修員到達奈的房間時，這才發現達奈赤裸上身、只穿一條藍色短褲，癱倒在電腦設備上，明顯已經斷了氣，房間則是亂成一團。

阿皮瓦事後通報緊急部門，試圖挽救達奈的性命，但那時已經為時已晚。警方介入調查後表示，達奈房間並沒有被強行闖入的跡象，且身上也沒有可疑傷口，研判達奈因試圖修理設備時觸電身亡。

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