新冠重症者插管前哀求「幫我打疫苗」　醫痛心：抱歉來不及了！

▲美國阿拉巴馬州一名醫師表示，有新冠肺炎住院患者哀求她為他們接種疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉巴馬州僅33.7％人口已完整接種疫苗，是全美比例最低的地區。職業醫師科比雅（Brytney Cobia）博士在臉書發文表示，許多先前未接種的患者染疫後病況較嚴重，他們在插管前最後一個請求就是希望能接種疫苗，但科比雅卻只能握著病患的手，無奈地拒絕道，「很抱歉，已經太遲了。」

根據《紐約郵報》報導，阿拉巴馬州第一大城伯明翰（Birmingham）的巨景醫學中心（Grandview Medical Center）收治許多原本健康的年輕人，卻因為感染新冠肺炎而發展成重症。科比雅醫師發文表示，他們在插管前做的最後一件事，就是請求醫生為他們施打疫苗，但她只能握著他們的手說，「我很抱歉，但一切都已經太遲了。」她被迫拒絕患者在使用呼吸機之前最後的絕望請求。

▲新冠患者通常只有重症才會需要呼吸機。（圖／路透）

科比雅表示，當她宣布患者死亡時間後，她會擁抱家屬，再告訴他們紀念摯愛親人的最好方式就是去接種疫苗，並且鼓勵身邊所有人都去接種，而家屬通常會哭出來，「他們告訴我，他們不知道，他們以為這是一場騙局，是政治問題，覺得自己有特定的血型或膚色就不會感染，他們認為疫情只不過是『流感』。」科比雅說，他們知道自己想錯了，卻也無法回到過去。

科比雅補充，當自己收治沒有接種疫苗的確診者時，她盡量不做評判、不帶偏見，但會直截了當詢問原因，發現絕大多數人未曾向自己的家庭醫生徵求疫苗接種的相關諮詢。科比雅向媒體表示，目前她任職醫院中，多數感染患者都尚未接種疫苗，而其中一名已接種的患者只需要一點氧氣，就有望康復。

報導提到，作家塔克（Jeffrey A. Tucker）認為科比雅的文章內容，在某種程度上想得太完美了，雖然在各方面都符合主流敘事，但卻遺漏了年齡、嚴重健康問題等其他細節。根據美國疾病控制與預防中心 （CDC）數據，目前在全美範圍內，至少有99％的死亡病例與97％的住院患者都沒有接種疫苗。

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