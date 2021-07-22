　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠重症者插管前哀求「幫我打疫苗」　醫痛心：抱歉來不及了！

▲▼ 醫院,生病,醫生,住院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國阿拉巴馬州一名醫師表示，有新冠肺炎住院患者哀求她為他們接種疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉巴馬州僅33.7％人口已完整接種疫苗，是全美比例最低的地區。職業醫師科比雅（Brytney Cobia）博士在臉書發文表示，許多先前未接種的患者染疫後病況較嚴重，他們在插管前最後一個請求就是希望能接種疫苗，但科比雅卻只能握著病患的手，無奈地拒絕道，「很抱歉，已經太遲了。」

根據《紐約郵報》報導，阿拉巴馬州第一大城伯明翰（Birmingham）的巨景醫學中心（Grandview Medical Center）收治許多原本健康的年輕人，卻因為感染新冠肺炎而發展成重症。科比雅醫師發文表示，他們在插管前做的最後一件事，就是請求醫生為他們施打疫苗，但她只能握著他們的手說，「我很抱歉，但一切都已經太遲了。」她被迫拒絕患者在使用呼吸機之前最後的絕望請求。

▲▼新冠患者通常只有重症才會需要呼吸機。（圖／路透）

▲新冠患者通常只有重症才會需要呼吸機。（圖／路透）

科比雅表示，當她宣布患者死亡時間後，她會擁抱家屬，再告訴他們紀念摯愛親人的最好方式就是去接種疫苗，並且鼓勵身邊所有人都去接種，而家屬通常會哭出來，「他們告訴我，他們不知道，他們以為這是一場騙局，是政治問題，覺得自己有特定的血型或膚色就不會感染，他們認為疫情只不過是『流感』。」科比雅說，他們知道自己想錯了，卻也無法回到過去。

科比雅補充，當自己收治沒有接種疫苗的確診者時，她盡量不做評判、不帶偏見，但會直截了當詢問原因，發現絕大多數人未曾向自己的家庭醫生徵求疫苗接種的相關諮詢。科比雅向媒體表示，目前她任職醫院中，多數感染患者都尚未接種疫苗，而其中一名已接種的患者只需要一點氧氣，就有望康復。

報導提到，作家塔克（Jeffrey A. Tucker）認為科比雅的文章內容，在某種程度上想得太完美了，雖然在各方面都符合主流敘事，但卻遺漏了年齡、嚴重健康問題等其他細節。根據美國疾病控制與預防中心 （CDC）數據，目前在全美範圍內，至少有99％的死亡病例與97％的住院患者都沒有接種疫苗。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

最受歡迎香氛品牌！Jo Malone限量香氛禮盒組特價2299元

ET快訊
高雄連續21天零確診！陳其邁：明天公布微解封配套措施
快訊／新北最新足跡曝　連續4天待「這間銀樓」12小時
快訊／台中勤美誠品突休館！　全面清消
36歲男打莫德納後猝死！　被發現在家中身亡
快訊／烟花來襲明天停班課？　侯友宜回應了
快訊／桃園特殊社交連結延燒台中！　搭高鐵入住摩鐵
快訊／新北＋11「三重8人最多」　　家禽合作社群聚再添5例
屏東果農妻成首起Delta死亡　羅一鈞分析病況
LIVE／新北＋11「階梯式緩降級」　侯友宜最新說明
「今增30例本土」憂726不降級？　陳時中掛保證：方向不變
嗆選手確診活該！　奧運總領隊回應了
柯文哲嗆「王必勝有何貢獻？」　陳時中：針對個人不夠厚道
被問「726不降級了嗎？」　陳時中回應了
竹市男桃園訪友確診　連6天到「中央路商圈」超商、餐廳
烟花逼近！若遇停班暫停接種　陳時中：會保留資格
朝降級方向努力！陳時中曝「指引已訂好」：這兩天公布
LIVE／北台降雨「紫爆」！慢烟花最新路徑　氣象局說明
診所堅收掛號費嗆「賴帳」　陳時中回應了
快訊／今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約
降級前本土暴增30例！　陳時中：5例關聯不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東奧落跑烏干達選手「留日夢碎」！申請難民遭拒　黯然搭機返國

中國再爆嚴重洪災！法新社提5疑問：防洪措施為何難阻悲劇頻生？

熱爆衝海邊！15歲少女撿球慘被「拉進水中」性侵　上千遊客沒發現

被控助長鴉片類藥物氾濫　美國嬌生等4藥商支付7千多億和解金

遇河南「千年洪災」！韓國美魔女教授受困　嚇到哭：手機撥不出去

新冠重症者插管前哀求「幫我打疫苗」　醫痛心：抱歉來不及了！

怕疫苗副作用！24歲男拒接種慘染疫　「雙肺移植」狂喊後悔

滿腦子想賺比特幣！男不甩專業自己修挖礦機　設備爆掉被活活電死

確診男假扮老婆成功搭機　空姐目睹他瞬間「女→男」傻眼通報！

烟花「龜速滯留」宮古島外海！暴雨狂炸　沖繩首當其衝

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

東奧落跑烏干達選手「留日夢碎」！申請難民遭拒　黯然搭機返國

中國再爆嚴重洪災！法新社提5疑問：防洪措施為何難阻悲劇頻生？

熱爆衝海邊！15歲少女撿球慘被「拉進水中」性侵　上千遊客沒發現

被控助長鴉片類藥物氾濫　美國嬌生等4藥商支付7千多億和解金

遇河南「千年洪災」！韓國美魔女教授受困　嚇到哭：手機撥不出去

新冠重症者插管前哀求「幫我打疫苗」　醫痛心：抱歉來不及了！

怕疫苗副作用！24歲男拒接種慘染疫　「雙肺移植」狂喊後悔

滿腦子想賺比特幣！男不甩專業自己修挖礦機　設備爆掉被活活電死

確診男假扮老婆成功搭機　空姐目睹他瞬間「女→男」傻眼通報！

烟花「龜速滯留」宮古島外海！暴雨狂炸　沖繩首當其衝

中颱「烟花」轉向北北西　雲林天氣穩定接種站暫照常運作

第1次見面先「試車」爽斬250人！　豪放妹嫁富豪夫「技術太好」下場GG

瑞莎挺奧運喊中華隊被嗆！秒換「自製新頭貼」：台灣加油

力挺東京奧運　穆雷：此時世界需要體育競賽

快訊／高雄連續21天零確診！陳其邁：明天公布微解封配套措施

【廣編】過嶺重劃區「松桐匯」即將完工　眼見為憑

財神爺「寵愛號碼」大公開！威力彩頭獎上衝7.4億　這些號碼開最多次

鄭州3年前「砸2千億蓋海綿城市」　微博大V質疑：錢都怎麼花的？

Sandy珊迪「視訊遭駭偷拍」沉默2天發聲　煎熬蒐證：造成嚴重傷害

快訊／台南人蛇船「6偷渡客」陽性！　16名接觸者採檢結果出爐

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

國際熱門新聞

美日菲最新預測　烟花登陸地點曝光

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

麻省理工男3年無業！父母給800萬...竟轟爸媽

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

日媒：台積電熊本廠2023啟用　月產4萬片晶圓

譚德塞讚東奧　又警告新一波疫情來襲

尷尬片！棒球場突求婚　女友嚇到逃走

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

美副國務卿：台美加強政經關係

利物浦過度開發　遭世界遺產除名

重症者哀求「打疫苗」　醫：抱歉太遲了！

美國務院：副國務卿雪蔓將訪中國

國際油價大幅上漲　追隨金融市場整體漲勢

美國務院：台灣是區域全球重要市場

更多熱門

相關新聞

保險業「降級」不收傘！　保單紓困、降租紓困不受影響

保險業「降級」不收傘！　保單紓困、降租紓困不受影響

7月27日有望降級！中央正面評估第3級警戒降到2級，金融業先前放寬的政策將會開始有所調整，包括實體ATM、網路銀行跨行轉，但「保單紓困」、「降租紓困」不受降級影響。

美國會跨黨派提案促國民兵與台合作　外交部感謝強勁支持

美國會跨黨派提案促國民兵與台合作　外交部感謝強勁支持

網質疑照合約走不該收掛號費　診所曝時間軸

網質疑照合約走不該收掛號費　診所曝時間軸

快訊／民進黨9立委聯合聲明：衛福部應儘速補助接種診所140元費用

快訊／民進黨9立委聯合聲明：衛福部應儘速補助接種診所140元費用

網銀跨行轉「免手續費」將受降級影響　網友推還有這個！

網銀跨行轉「免手續費」將受降級影響　網友推還有這個！

關鍵字：

美國新冠肺炎COVID-19新冠疫苗世界疫情重症插管呼吸器北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

726降級不解封！陳時中14:00說明

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面