夢想變成半獸人！他全身99%佈滿刺青「割鼻改造」：扎針上癮會繼續

▲奧利維利亞改造前後端比對圖。（圖／翻攝自IG／caveira5555）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西聖保羅州的刺青師奧利維利亞（Fernando Franco de Oliveira），因為對刺青有著狂熱的嗜好，因此決定「以身體作畫布」，甚至還進行了「割鼻手術」，將自己改造得看起來像是《魔戒》中的反派角色「半獸人」一樣。

據《每日郵報》報導，儘管奧利維利亞目前99%的皮膚都刺上了圖騰，有著全黑的眼球、分叉的舌頭和尖銳得像吸血鬼一樣的牙齒，還在頭部植入數個大大小小的「角」，但他並不滿足，因此在今年3月進行了割鼻手術，用身體將刺青和人體改造藝術發揮得淋漓盡致。

奧利維利亞承認，割鼻手術是他目前為止，經歷過最痛苦的手術，而且他在術後，整個生活都出現了徹底的變化，不過為了讓他的鼻子看起來就像是頭骨的一部分，因此他還是決定狠下心來進行手術，將鼻子從人中上方到鼻樑軟骨盡處整個切除，露出他的「內在」。

在3月進行手術後，奧利維利亞花費了很長的時間細心照料才讓傷口癒合。他強調，他現在已經可以正常呼吸，也對他的鼻子非常滿意，不過割鼻手術並不是他「自我改造」的終點，因為他對目前的耳朵仍不滿意，而且也希望可以在頭部放置更多的「角」，因此他未來還會再進行更多的手術。

奧利維利亞表示，將自己改造得像是《魔戒》中的「半獸人」一樣，是他畢生的夢想，而且他非常喜歡在手術中被針扎進皮膚的感覺，甚至還有些上癮，因此即使他的身上已經沒有足夠的空間刺青，他還是會時不時地就去修飾刺青圖案，感受一下「扎針」的爽感。

據巴西當地媒體報導，除了手掌和腳掌外，奧利維利亞全身包括頭皮都佈滿刺青，還在乳頭和眉骨等部位打洞穿環，並在牙齒和耳朵上動手腳，可以說他為了成為「半獸人」，真是無所不用其極了。

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