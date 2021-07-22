尷尬片！他棒球場突求婚「女友嚇到狂奔逃走」　大螢幕還全程轉播

記者張寧倢／編譯

求婚場地要慎選！網路社群平台最近瘋傳一段影片，一名美國男子在擠滿球迷的棒球場向女友單膝下跪，並拿出戒指驚喜求婚，沒想到，可愛的女友見到這一幕只有驚、沒有喜，在全場眾目睽睽之下，嚇得落荒而逃，留下跪在原地的男友面對這場尷尬。

▲美國麻州男子求婚被拒絕，全場球迷一起尷尬。（圖／翻攝自推特，下同）

根據《紐約郵報》與《商業內幕》報導，Instagram用戶名「What 's the Word Massachusetts」日前發布一段求婚失敗的影片，麻薩諸塞州一名男子在美國職棒小聯盟伍斯特紅襪隊的一場比賽中，在一壘觀眾加油看台上向女友單膝下跪，還打開戒指盒，打算來場浪漫的求婚，甚至同步轉播在球場大螢幕上，全場球迷原以為會見證兩人歷史性的時刻，有人還拿起還拿起手機錄影。

沒想到，女方被求婚後竟是瞬間嚇到往後退，還用手摀住嘴巴，猛然搖頭，看起來相當不知所措，最後她更是一秒走下看台，頭也不回地狂奔逃離，另一段推特影片，還能聽見女方反覆地說著「我得走了」（I have to go.），讓跪在地上男友當下直接傻住，棒球場滿滿的觀眾都見證了這失敗的一幕，由於場面實在太尷尬，影片被上傳到網路上後，目前已突破12.9萬次觀看數，還吸引許多網友留言。

From a source, here's the video!! Sad to watch. pic.twitter.com/umKVV6M2Jk — Dylan Azari (@officialazari) July 16, 2021

一名觀眾受訪稱，當時自己在對面的三壘觀眾席，女方看起來簡直是嚇壞了，跑上樓梯離開後，男方和另外2人一起追了出去，「我看到了整個求婚，太糟糕了。」網友留言笑稱，「為陣亡的將士致敬」、「千萬不要在公共場合求婚」、「微笑球（吉祥物）見證了一場大屠殺」、「如果因為求婚而被帶到球場，我也會拒絕」、「沒錯，大家有100％的權利說不」。另外也有網友貼出多年前NBA火箭隊球場中男子求婚失敗的影片稱，「史上最經典的拒婚場面之一。」

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