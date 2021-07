尷尬片！他棒球場突求婚「女友嚇到狂奔逃走」　大螢幕還全程轉播

記者張寧倢/編譯

求婚場地要慎選!網路社群平台最近瘋傳一段影片,一名美國男子在擠滿球迷的棒球場向女友單膝下跪,並拿出戒指驚喜求婚,沒想到,可愛的女友見到這一幕只有驚、沒有喜,在全場眾目睽睽之下,嚇得落荒而逃,留下跪在原地的男友面對這場尷尬。

▲美國麻州男子求婚被拒絕,全場球迷一起尷尬。(圖/翻攝自推特,下同)

根據《紐約郵報》與《商業內幕》報導,Instagram用戶名「What 's the Word Massachusetts」日前發布一段求婚失敗的影片,麻薩諸塞州一名男子在美國職棒小聯盟伍斯特紅襪隊的一場比賽中,在一壘觀眾加油看台上向女友單膝下跪,還打開戒指盒,打算來場浪漫的求婚,甚至同步轉播在球場大螢幕上,全場球迷原以為會見證兩人歷史性的時刻,有人還拿起還拿起手機錄影。

沒想到,女方被求婚後竟是瞬間嚇到往後退,還用手摀住嘴巴,猛然搖頭,看起來相當不知所措,最後她更是一秒走下看台,頭也不回地狂奔逃離,另一段推特影片,還能聽見女方反覆地說著「我得走了」(I have to go.),讓跪在地上男友當下直接傻住,棒球場滿滿的觀眾都見證了這失敗的一幕,由於場面實在太尷尬,影片被上傳到網路上後,目前已突破12.9萬次觀看數,還吸引許多網友留言。

From a source, here's the video!! Sad to watch. pic.twitter.com/umKVV6M2Jk