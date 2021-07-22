熱爆衝海邊！15歲少女撿球慘被「拉進水中」性侵　上千遊客沒發現

▲案發當天氣溫炎熱，海邊湧入大批人潮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國熱浪來襲，一名15歲少女18日與友人來到海邊避暑丟球玩水，然而這卻是她惡夢的開端，當她轉身準備撿球的時候，一名17歲男子以歸還球的名義藉機攀談，緊接著把她拉進碼頭旁的深水區，性侵得逞。據悉，當時有上千名遊客在海邊，卻無人知曉少女遭侵犯一事，警方正全力展開追捕。

綜合每日郵報、太陽報等外媒報導，事發於英國南邊的伯恩茅斯（Bournemouth）海灘，18日下午3時30分左右，15歲少女與朋友們在水中玩球玩到一半，球突然噴飛並落在一名17歲男子附近。

男子見狀把球撿起、扔回少女手中，但也同時朝著她的方向前進，藉機攀談，接下來就把少女拉到伯恩茅斯碼頭（Bournemouth Pier）附近的深水區，性侵得逞。

儘管事發當天海邊到處都是人，但全都不知少女被性侵，直到女方事後報案，整起事件才被揭發。少女供稱，該名男子來自伯明罕，年約17歲，皮膚黝黑、身形偏瘦，身高約落在152公分至170公分之間，當天穿著深色泳褲，可能有巴基斯坦血統。

當地警方目前已針對此案展開調查，呼籲當天來到碼頭附近的人能檢查手中拍攝到的照片或影片，提供相關線索，鼓勵目擊者出面說明協助調查。

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