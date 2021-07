男友黏手機懷疑外遇！　女偷看他IG意外發現「小三是13歲蘿莉」

▲女意外發現男友是變態戀童癖。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子因為懷疑22歲男友偷吃,好奇偷看對方的Instagram私訊,意外發現男友竟然謊稱自己只有15歲,專門在網路上誘拐猥褻13歲蘿莉,嚇得她立刻報警揭發戀童癖惡行。

本案近來在新堡(Newcastle)法院開庭審理,22歲男子戴維斯(Louis Davison)被控假扮15歲少年,在社群平台上與13歲至15歲少女進行鹹濕對話,包含詢問少女是否有過性經驗,以及想要獲得猥褻影片內容。

檢察官道林(Emma Dowling)表示,戴維森因為一天到晚黏著手機,被女友懷疑外遇分手,不過女子仍然可以觀看他的Instagram帳戶,意外發現大量與少女間的猥褻訊息。

戴維森被控一項企圖煽動13歲少女從事性活動、與兩項與未成年少女發生性行為罪,日前被判處2年刑期,法官亞當斯(Robert Adams)認定他罪行太過嚴重,不可緩刑。

She thought he was cheating because he'd spent a lot of time on his phone https://t.co/EfwaeIBv95