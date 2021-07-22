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男友黏手機懷疑外遇！　女偷看他IG意外發現「小三是13歲蘿莉」

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲女意外發現男友是變態戀童癖。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子因為懷疑22歲男友偷吃，好奇偷看對方的Instagram私訊，意外發現男友竟然謊稱自己只有15歲，專門在網路上誘拐猥褻13歲蘿莉，嚇得她立刻報警揭發戀童癖惡行。

本案近來在新堡(Newcastle)法院開庭審理，22歲男子戴維斯(Louis Davison)被控假扮15歲少年，在社群平台上與13歲至15歲少女進行鹹濕對話，包含詢問少女是否有過性經驗，以及想要獲得猥褻影片內容。

檢察官道林(Emma Dowling)表示，戴維森因為一天到晚黏著手機，被女友懷疑外遇分手，不過女子仍然可以觀看他的Instagram帳戶，意外發現大量與少女間的猥褻訊息。

戴維森被控一項企圖煽動13歲少女從事性活動、與兩項與未成年少女發生性行為罪，日前被判處2年刑期，法官亞當斯(Robert Adams)認定他罪行太過嚴重，不可緩刑。

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