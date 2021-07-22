中國再爆嚴重洪災！法新社提5疑問：防洪措施為何難阻悲劇頻生？

▲河南鄭州暴雨洪災，下同。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

中國大陸河南省連日遭逢暴雨襲擊，鄭州多處地區傳出洪水災情。然而長期以來，中國就不斷在修建水壩，其龐大的水壩網路也一直是政府的驕傲，認為這是每年應對毀滅性洪水的良方，但中國近年仍屢屢爆發洪災，引發外界質疑，為何的應變措施做得多，災情卻逐年增長？對此，《法新社》從5個不同的角度提出疑問，帶著讀者一起了解中國每年鬧洪災的原因。

中國的水壩真的有用嗎？

中國自古以來便一直仰賴水壩、河堤和水庫來控制水流。中國應急管理部曾宣布，長江去年的水壩成功攔截了大約300億立方公尺的洪水，避免了包括上海在內下游地區的洪水氾濫，然而單靠水壩網路就想控制住所有的洪水幾乎是天方夜譚，而且興建了幾十年的水壩，是否仍有抵禦洪水的能力也是個謎題。

7月20日晚間，連日襲擊的強降雨導致河南的水壩出現約20公尺的缺口，河堤受損嚴重、水壩隨時可能坍塌，因此軍方不得不在21日凌晨炸開水壩，進行分洪，才避免了更可怕的災難發生。然而，這並不是中國第一次出現類似情形，去年7月19日，安徽省的政府也曾炸毀2座水壩洩洪。

洪災是氣候變遷所致？

隨著全球暖化變得愈發嚴重，未來出現強降雨的機率會越來越多。中國水利部統計，去年夏天共有53條河流的水位達到歷史新高，三峽大壩也正面臨自2003年啟用以來最大的洪峰。綠色和平組織東亞區全球政策高級顧問李碩指出，河南的洪災「已敲響中國氣候變遷的警鐘」，顯示中國未來因極端天氣引發的洪災事件將會越來越多。

「海綿城市」是否有效？

中國的急速發展造成國內越來越多的土地被不透水的混凝土所覆蓋，這將導致城市在大雨降臨時，水在地表迅速積聚、雨水無處可排，進而提升引發水災的風險。為了解決相關問題，中國政府自2014年起，就開始推動「海綿城市」計劃，試圖用帶微孔的材料取代城市地面不透水的水泥，建造透水的人行道、綠地、下水地帶以及水庫，以防止水流在地面囤積，進而引發洪災。

誰是洪水下的最大受災戶？

「海綿城市」的建設方式可以為已發展地區帶來最小的影響，不過它只能避免人員傷亡，卻無法成為農村地區的救命藥。為了避免人口密集的城市被摧毀，政府通常會在疏散農民後，放任村莊被淹沒，因此農民的莊稼和農地一樣會被洪水摧毀，每年的損失難以計數。據新華社報導，鄭州周邊的農村地區，已有約2萬公頃的農作物被洪水淹沒，造成超過1100萬美元（約新台幣3億元）的經濟損失。

防洪的準備還有哪些？



在多次被洪水侵襲的經驗下，中國現在已開始採取加強洪水監測、提前疏散等措施，試圖降低洪水帶來的損失。除了傳統的天氣監測技術外，安徽已開始利用5G網路，隨時監測河流的狀況，讓去年夏天因洪災死亡或失聯的人數下降了50%，不過洪水導致的經濟損失卻上漲了15%。

專家表示，事實上，各個國家的準備功夫其實已越來越充分，但防洪最重要的還是要靠全世界一起努力，採取行動對抗氣候變化，否則天災仍會不斷降臨。

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