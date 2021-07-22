美第一夫人首度獨自出訪海外　今下午抵日！和日首相夫婦共進晚餐

▲美國總統拜登與第一夫人吉兒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國第一夫人吉兒21日啟程出訪東京奧運，這是她首度獨自出訪海外，預計今（22）下午飛抵東京，晚間將在迎賓館赤坂離宮與日本首相菅義偉夫婦共進晚餐，並出席23日東奧開幕。

綜合美聯社、CNN報導，吉兒（Jill Biden）21日上午離開華府，首站先停留阿拉斯加州，持續推廣新冠疫苗接種，慰問軍眷，緊接著飛往東京，準備展開48小時的一連串高規格行程。

吉兒22日下午就會飛抵東京橫田空軍基地（Yokota Air Force Base），接著在迎賓館赤坂離宮（Akasaka Palace）與日本首相菅義偉夫婦共進晚餐。到了23日，她將前往王宮由菅義偉夫人菅真理子接待，然後與美國隊成員進行線上視訊聚會，之後在王宮會見德仁天皇，並於晚間出席奧運開幕式。

24日這天，吉兒會在美國大使館觀看美國對戰墨西哥的壘球比賽，與使館工作人員及其家屬同樂，為美國運動員加油。在離開東京之後，她預計前往夏威夷檀香山（Honolulu）疫苗接種診所參觀，接著才返回華府。

隨著東奧開幕式進入最後倒數，日本首相菅義偉在此期間將會陸續與到訪的海外政要會面，總計約15位，遠低於先前的120人。菅義偉22日將與蒙古人民共和國總理、世界衛生組織秘書長譚德塞進行會談，也會在晚上與吉兒會面，並於24日與下一屆奧運主辦國法國總統馬克宏會談。

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