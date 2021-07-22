東奧倒數1天！民間發起「感謝日本」廣告第2彈...為台日好手應援

▲陳時中親迎第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗，舉牌與日本航空合照感謝日本。（圖／指揮中心提供）

記者羅翊宬／綜合報導

受疫情影響而延後舉辦的東京夏季奧運，即將於明（23）日盛大展開，為此台灣有近百家企業與民間團體，特別在東奧開幕的前一天再度於日本《產經新聞》刊登廣告，感謝日本政府在台灣深陷疫情風暴之際3度贈送AZ疫苗，日本桃太郎與台灣黑熊在廣告中一起拔河，象徵著為2國選手在東奧的表現加油。

民間團體「台日文化經濟協會」首先發起應援活動，而台灣近百間企業與民間團體紛紛跟著響應，斗大的「2021（年）夏，台灣、日本一起加油」字樣顯示出2國之間的真情誼，廣告文案中也寫道，「共同戰勝新冠疫情！疫情中看到真正的朋友，我們永遠不會忘記日本援助疫苗的這份友情。願我們能同心協力，即便再怎麼艱困也一起度過。」

▼台日文化經濟交流協會在日媒登上廣告，感謝日本贈台灣疫苗，有近百間企業與民間團體響應。（圖／翻攝自產經新聞）

其實，奧運憲章上往往對於徽章的使用，甚至是標語、名稱、旗幟或相關的文字使用上有著嚴格的規範，因此台日文化經濟協會在設計廣告文案時可謂是費盡心思，除了能向日本傳達真摯的感謝之情，也能考慮到如何避免侵權問題，「2021夏」當然指的是2021年東京夏季奧運，而「台灣、日本一起加油」則代表為2國出征奧運的國手應援。

據悉，台灣在疫情升溫之際，日本政府決定於6月4日、7月8日與15日分3批派遣專機贈送台灣阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗共334萬多劑，當時台日文化經濟協會便於6月13日在產經新聞上刊登2大頁全頁廣告，而這次則是第2波活動。