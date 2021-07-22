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怕疫苗副作用！24歲男拒接種慘染疫　「雙肺移植」狂喊後悔

（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子對新冠疫苗沒信心，本想再等10年再去施打。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

圖文／CTWANT

美國喬治亞州一名24歲男子因擔心接種疫苗會出現副作用，所以沒有施打，沒想到後來他卻染疫，且病情急速惡化，需要進行雙肺移植手術，他也對於當初沒打疫苗的決定相當後悔，而他身邊原本還在猶豫接種疫苗的其他親戚，目睹他的經歷後，紛紛前往施打疫苗。

綜合外媒報導，24歲男子巴格茲（Blake Bargatze）來自喬治亞州蘇格希爾市（Sugar Hill），他因為擔心疫苗不安全，想要等一段時間後再施打，而家中就只有他沒有接種，沒想到他於4月參加一場室內的音樂活動，不幸感染新冠肺炎，後來病情急速惡化，需進行雙肺移植手術，目前手術已順利結束，仍在醫院治療當中。

巴格茲的母親雪莉（Cheryl Bargatze Nuclo）表示，兒子在參加音樂會前，曾猶豫要不要打疫苗，「他覺得需要再等一段時間，比如10年左右，就像很多人都希望疫苗能有更久時間去製作研發一樣」，繼父紐克洛（PaulNuclo）也指出巴格茲當時猶豫的點，是擔心疫苗有副作用，但當他染疫住進醫院，他就相當後悔自己沒有接種。

雪莉也表示，希望兒子的經歷可以提醒大眾，「我只是不希望再有人經歷同樣的事情，太可怕了，因為拒絕接種帶給你和家人痛苦，完全不值得」而他身邊也還在猶豫接種疫苗的其他親戚，目睹他的經歷後，也都去接種了疫苗。

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