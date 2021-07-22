　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周降回二級最想幹嘛？鄉民異口同聲「1微小心願」：加菜加到飽

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾最期待的就是餐廳恢復內用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情持續好轉，已達降為二級警戒的標準，行政院7月27日將公布強化二級的最新標準，大家又離原本的正常生活更近一步。有網友在PTT問卦，「降二級最想幹嘛？」很多人都留言同個微小心願，並非想要大肆出去玩，只是想要光顧最愛的餐廳，跟以前一樣坐在店裡好好吃一餐。

原PO在PTT表示，下周如果降回二級，他最想做的事就是「吃拉麵」，三級警戒後店家剩外帶，拉麵帶回家會影響口感，所以這2個月他想吃拉麵的時候，只能自己在家煮泡麵解解饞，好奇其他人解除三級後，第一件想做的事是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣 。（圖／Unsplash）

▲疫情期間不少人都在家吃泡麵。（示意圖／Unsplash）

最多留言的就是內用，「路邊黑輪攤」、「去吃鐵板燒加菜加到飽」、「到麥當勞內用」、「粗（吃）麻辣鍋」、「想吃火鍋」、「壽司郎吃1000元」。不少人也提到想去戶外動一動，「公園跑步、逛街買爆（要試穿）」、「騎腳踏車啊，三級戴口罩騎車快喘死」、「想去健身房運動，肚子越來越大了。」

關於7月27日究竟會解封還是降級？指揮中心回應，這兩天會公布完整配套措施，如果降二級防疫標準會放寬，但沒有要解除警戒，只是稍微鬆綁。陳時中表示，從這幾天的疫情趨勢來看，7月27日降級的機率非常大。

ET快訊
《黑澀會》大牙打AZ遭網灌爆「為什麼可以先」　她怒揭原因
瑞莎大頭貼「一張照片」掀戰火！　委屈回：我只是想支持台灣選手
7月夏季電費凍漲確定方案曝！　民生用電取消、用電大戶1000
烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光
好消息！柯文哲買疫苗有望　3大管道首曝光
快訊／雙北等6縣市「雨彈升級」　9縣市豪大雨特報
快訊／CITYLINK松山店停業1日　3樓無印良品員工確診
快訊／高雄夫妻「偷電纜線」！　男遭活活打死、女重傷
北市8立委民調「他2.78分吊車尾」　名醫驚：選民疫情中覺醒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

畢業即就業無縫接軌　雙軌計畫助青年培育職場競爭力　

看到台灣就轉向！網驚「已1年沒颱風假」都逃跑　爆出恐怖事實

疫情難熬！若7月27日「降級不復課」　補教業怒吼：將申請國賠

這3區降雨長達60小時　烟花轉彎若偏西！暴風圈罩北台範圍變大

松山Citylink無印良品店員確診　最後到班時間曝光

防疫在家也能找工作！　永康就業中心推出線上徵才活動

下周降回二級最想幹嘛？鄉民異口同聲「1微小心願」：加菜加到飽

快訊／台中家教男超連結害73人被匡列　最後1人採檢結果出爐

新冠肺纖維化短命20年「天價藥費曝光」　醫求援：弱勢患者吃不起

727降級！3大行業可再鬆綁　醫推「法國模式」增疫苗打氣

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

畢業即就業無縫接軌　雙軌計畫助青年培育職場競爭力　

看到台灣就轉向！網驚「已1年沒颱風假」都逃跑　爆出恐怖事實

疫情難熬！若7月27日「降級不復課」　補教業怒吼：將申請國賠

這3區降雨長達60小時　烟花轉彎若偏西！暴風圈罩北台範圍變大

松山Citylink無印良品店員確診　最後到班時間曝光

防疫在家也能找工作！　永康就業中心推出線上徵才活動

下周降回二級最想幹嘛？鄉民異口同聲「1微小心願」：加菜加到飽

快訊／台中家教男超連結害73人被匡列　最後1人採檢結果出爐

新冠肺纖維化短命20年「天價藥費曝光」　醫求援：弱勢患者吃不起

727降級！3大行業可再鬆綁　醫推「法國模式」增疫苗打氣

大谷翔平小心了！　小葛雷諾開轟追上來只落後2轟

畢業即就業無縫接軌　雙軌計畫助青年培育職場競爭力　

看到台灣就轉向！網驚「已1年沒颱風假」都逃跑　爆出恐怖事實

反制鈺叡收購！菱光宣布買回庫藏股轉讓員工

疫情難熬！若7月27日「降級不復課」　補教業怒吼：將申請國賠

目睹村民受困「秒開車救援」！河南男被洪水沖走亡　家屬還原現場

這3區降雨長達60小時　烟花轉彎若偏西！暴風圈罩北台範圍變大

烟花颱風來襲原水濁度恐飆高　北水處籲民眾先儲水備用

富豪山頭現「世界級別墅」！開價2.88億求售　賣家又是他

松山Citylink無印良品店員確診　最後到班時間曝光

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

生活熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

726降級不解封！陳時中14:00說明

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

醫轟：陳時中打算賴帳！　即起拒打疫苗

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

烟花強風會把人吹歪！　4天風雨時程曝

診所「逆時中」拼了　堅持收200元掛號費打疫苗

烟花Kiss or Touch！　滯留暴風圈觸陸時間曝

烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性

颱風還在變強！北台灣今起迎暴雨

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

桃園個案全是特殊交友圈　旅館開趴…同事家人被波及

726有望降級！　政院擬鬆綁措施曝

更多熱門

相關新聞

727降級！3大行業可再鬆綁　「法國模式」增疫苗打氣

727降級！3大行業可再鬆綁　「法國模式」增疫苗打氣

中央已正面評估「如期降級」，但不解封的態度，指揮中心最快今下午宣布二級警戒的最新指引。醫師分析，指引介於二級和三級警戒之間，因此在各行各業也會有些微調整，但無法全面開放，像是健身房跟宗教活動等，可能已達極限；並認為，屆時疫苗數量更充足時，可採行「法國模式」，促進疫苗施打率。

花美男「69連結」防疫　手腳冒紅疹：你確診了

花美男「69連結」防疫　手腳冒紅疹：你確診了

快訊／CITYLINK松山店22日停業理由曝

快訊／CITYLINK松山店22日停業理由曝

柯文哲探詢3採購管道　舉債80億買疫苗

柯文哲探詢3採購管道　舉債80億買疫苗

慶祝行情結束！高端跌逾4％ 　聯亞藥跌逾15％

慶祝行情結束！高端跌逾4％ 　聯亞藥跌逾15％

關鍵字：

二級新冠疫情台灣疫情

讀者迴響

熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

力旺總座沈士傑傳心肌梗塞辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

726降級不解封！陳時中14:00說明

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

醫轟：陳時中打算賴帳！　即起拒打疫苗

機車出現「有毛虎斑蛇」網笑有毒

困車廂4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面