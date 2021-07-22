下周降回二級最想幹嘛？鄉民異口同聲「1微小心願」：加菜加到飽

▲民眾最期待的就是餐廳恢復內用。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情持續好轉，已達降為二級警戒的標準，行政院7月27日將公布強化二級的最新標準，大家又離原本的正常生活更近一步。有網友在PTT問卦，「降二級最想幹嘛？」很多人都留言同個微小心願，並非想要大肆出去玩，只是想要光顧最愛的餐廳，跟以前一樣坐在店裡好好吃一餐。

原PO在PTT表示，下周如果降回二級，他最想做的事就是「吃拉麵」，三級警戒後店家剩外帶，拉麵帶回家會影響口感，所以這2個月他想吃拉麵的時候，只能自己在家煮泡麵解解饞，好奇其他人解除三級後，第一件想做的事是什麼？

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▲疫情期間不少人都在家吃泡麵。（示意圖／Unsplash）



最多留言的就是內用，「路邊黑輪攤」、「去吃鐵板燒加菜加到飽」、「到麥當勞內用」、「粗（吃）麻辣鍋」、「想吃火鍋」、「壽司郎吃1000元」。不少人也提到想去戶外動一動，「公園跑步、逛街買爆（要試穿）」、「騎腳踏車啊，三級戴口罩騎車快喘死」、「想去健身房運動，肚子越來越大了。」

關於7月27日究竟會解封還是降級？指揮中心回應，這兩天會公布完整配套措施，如果降二級防疫標準會放寬，但沒有要解除警戒，只是稍微鬆綁。陳時中表示，從這幾天的疫情趨勢來看，7月27日降級的機率非常大。