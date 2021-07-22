全球確診數逼近2億！WHO：Delta已席捲124國、重症死亡風險更高

▲新冠病毒肆虐全球，口罩、篩檢、疫苗都已成為人們的日常，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

全球感染新冠肺炎的人數已逾1億9千萬，死亡人數也高達411萬。儘管這個數字看起來高得嚇人，但世界衛生組織（WHO）表示，全球因新冠肺炎而死的人數可能被「嚴重低估」，而具有極高傳染力的Delta變種病毒也已蔓延至全球124個國家，預計將在幾個月內，成為這場大流行的主要病毒株，並帶來更多的風險。

綜合法廣與《華盛頓郵報》報導，依各國衛生當局每日通報的數據統計，截至台灣時間21日晚間6點，全球有至少1億9136萬5730人確診感染新冠肺炎，病歿數高達411萬9920人。WHO擔憂，全球直接或間接死於新冠的人數可能被「嚴重低估」，實際數字恐怕比官方通報的高出2到3倍，因為有許多輕症或無症狀患者可能尚未被確診。

目前美國還是全球疫情最嚴重的國家，累計共3417萬4774人確診、60萬9529人死亡，排名其後的分別有巴西、印度、墨西哥和秘魯。WHO數據顯示，全球的新冠確診病例在上週增長了12%之多，幾乎所有地區的染疫人數都有所增長，因此WHO警告各國政府，千萬不可在疫苗接種覆蓋率滯後的情況下，輕易放寬防疫限制，以免病毒捲土重來。

WHO也觀察到，全球病例數激增的原因與Delta變種病毒有關，目前這個傳染力極強的變種病毒已席捲全球124個國家，並佔據了印度、孟加拉、澳洲、南非、英國、印尼、俄羅斯、美國等地，新增病例的75%以上。WHO估計，Delta變種病毒將在幾個月內，成為全球新冠大流行的主要病毒株，而且Delta變種病毒會帶來更高的住院、重症和死亡風險。

中國的一項研究指出，曾接觸Delta變種病毒的人士，PCR檢測結果平均會在4天後呈陽性，比原病毒株的6天速度更快，病毒量也比原病毒高出1200倍，顯示Delta病毒比原病毒複製的速度更快，也更具傳染力。另一項加拿大研究則發現，感染Delta的患者住院率增加了120%，重症需轉入加護病房的風險增加287%，死亡率也高出137%，健康風險都比感染原病毒的患者來得高。

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