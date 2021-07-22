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研究：輝瑞BNT與AZ疫苗能對抗Delta變種　但「必須打2劑」！

▲▼ 輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

▲英國透過一項針對1.9萬人的研究，首次獲取令人可信、經同行審評、大規模的證據，能證明BNT與AZ疫苗對Delta變種有效。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球醫界呼籲加速疫苗接種來抵禦新冠疫情，英國一項針對超過1.9萬名青少年與成年人進行的大規模實驗顯示，輝瑞/BNT疫苗與AZ疫苗在完整接種2劑後，都能對Delta變種病毒產生有效的保護力，與對抗英國Alpha變種的效力相仿，但僅接種1劑時，兩款疫苗的效力都不到40％。

根據美國《商業內幕》報導，《新英格蘭醫學雜誌》21日發表一項由英國公共衛生署（PHE）所進行的研究結果，發現完整接種2劑疫苗的2周後，能有效防止感染Delta病毒後出現症狀，其中輝瑞/BNT疫苗對Delta變異株的效力約為88％，AZ疫苗則為67％。另外，輝瑞/BNT疫苗對英國Alpha變異株的效力為93.7％，AZ疫苗則為74.5％，與對抗Delta的數據差異不大。

報導稱，若是在僅接種1劑的情況下，輝瑞/BNT疫苗對Delta變異株的效力只有36％，AZ疫苗則為30％。值得注意的是，​​PHE曾於5月指出，AZ疫苗針對Delta的保護力為60％，對Alpha則有66％，但在這次新公布的大型研究中，AZ疫苗的數據表現都有成長。

耶魯大學免疫生物學教授岩崎明子（Akiko Iwasaki）向《商業內幕》表示，「為何接種第2劑疫苗後的反應性更強，這正是免疫系統正在發揮作用的跡象，因為這些抗體和T細胞正在辨識偵測病毒抗原並攻擊自己的細胞。」研究人員稱，此次沒有列入針對防範重症與死亡的機率，但先前數據表明疫苗在這部分作用極佳，Delta病毒開始流行後，已接種疫苗者感染人數增加，但通常為頭痛、流鼻水、鼻塞與喉嚨痛等輕症。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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