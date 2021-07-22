快訊／連續2天創疫情以來新高！南韓「激增1842例」 4級警戒解封無望

▲南韓新冠疫情連續2天創下新高。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近礙於Delta變種病毒擴散、民眾放鬆對防疫的警戒心，導致新冠肺炎疫情始終無法控制下來，連續16天單日新增病例超過1000人以上，原本確診者多半集中於首都圈，然而非首都圈的其他地區卻接連超過500例，顯示疫情不斷往外擴散的跡象。原本社交距離防疫第4階段可望於25日解除，不過隨著疫情持續緊蹦，使得解封遙遙無期，非首都圈恐怕將會套用更加強烈的防疫手段。

根據《韓聯社》報導，截至22日0時為止，南韓今（22）日上午9時30分共通報1842起新增病例，連續2天創下去年1月20日傳出首名確診者以後的新高，其中境內感染為1533例、境外移入為309例（包含清海部隊確診的270人），重症患者為218人，同時僅新增3例死亡。目前南韓共累計18萬4103例確診、2063例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增987例（首爾占494例、京畿道占363例、仁川占130例）；釜山新增102例；慶尚南道新增90例；大田新增81例；江原道新增47例；忠清南道新增39例；大邱新增38例；慶尚北道新增29例；忠清北道新增28例；蔚山新增25例；濟州島新增24例；全羅南道新增18例；光州新增11例；世宗新增10例等。

根據南韓中央防疫對策本部20日統計，最近一周（7月11至17日）南韓國內感染4大變種病毒株（英國、南非、巴西、印度）的新增確診者為1252人，其中高達951人感染Delta（印度發現）變種株，佔總比率為76%；而從國內累計至今的4大變種病毒感染人數（共4605人）來看，Alpha（英國發現）感染者達2702人，仍是所有變種病毒中的主流，其次為Delta的1741人、Beta（南非發現）為145人、Gamma（巴西發現）為17人。

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