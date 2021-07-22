巨眼烟花Kiss or Touch！滯留風雨越來越大　暴風圈觸陸時間曝

▲從雷達回波圖可見烟花的颱風眼十分巨大。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

巨眼烟花進逼！天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋今天（22日）表示，中度颱風烟花可能提早北轉，周五深夜暴風圈將開始碰觸到台灣東北部的陸地，周六上午則會逐漸脫離，這段期間也是颱風對台灣影響最顯著的時候。天氣風險公司總經理彭啟明也說，烟花可能早點轉。

彭啟明在臉書指出，烟花颱風如預期將在宮古島和石垣島間往西北轉，早一點轉或到石垣島才轉，對台灣影響不同，目前預測上可能早點轉；周三他們在解釋時，用車子的擦撞「Kiss or Touch」，來形容不同的程度。

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賴忠瑋在臉書說，烟花颱風周三深夜到今天清晨幾乎在原地滯留，移動速度相當緩慢，受到颱風外圍環流影響，北部和東北部從周三開始就陸續有陣雨，預計今天也會持續受到颱風外圍環流影響，中北部和東北部仍有雨；隨著颱風的接近，風雨也會越來越明顯，沿海地區則要留意長浪和較大的風浪。

▼賴忠瑋表示，周五深夜烟花暴風圈將觸陸。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼烟花颱風滯留中。（圖／氣象局）

賴忠瑋分析，烟花颱風的預報路徑多變，最新的路徑預報是可能提早北轉，預計在今下午到周五凌晨，當颱風行經宮古島南方海面後，就會轉向西北西轉西北方，穿越石垣島往彭佳嶼東北方海面移動，而且北轉的幅度相較於前幾次的預估來得大。

賴忠瑋提到，使得烟花颱風對台灣來說可能只會是一個擦邊球，不過暴風圈仍會掠過東北部，包含新北市的東北側及東側及基隆，都仍然可能在7級風暴風圈的影響範圍之內，其他西半部地區仍要留意外圍環流帶來的降雨，北部海面、東北部海面及東部海面仍要留意較大的風浪或長浪。

賴忠瑋表示，烟花颱風影響台灣最顯著的時間仍會在周五及周六兩天，周五深夜暴風圈將開始碰觸到台灣東北部的陸地，周六上午則會逐漸脫離，這段期間也是颱風對台灣影響最顯著的時候，將為北部及東北部帶來風雨，西半部山區都會有明顯雨勢；周六下半天隨著颱風逐漸遠離之後，則要留意西南風為台灣帶來較多水氣，迎風面的中南部要留意降雨。

▲▼烟花路徑又稍往北偏。（圖／氣象局）

賴忠瑋分析，烟花颱風路徑很難預測的原因，主要是周圍影響的因素太多，包含北邊在日本附近的太平洋高壓，在烟花颱風東邊的低氣壓，及位於海南島附近的查帕卡颱風；這次預估路徑會明顯北向的主要原因，是東邊的低氣壓逐漸往東北方向移動，遠離烟花颱風，其提供驅使烟花颱風往南移動的力量也隨之減弱。

賴忠瑋進一步解釋，再加上太平洋高壓往南延伸，逐漸隔開了烟花颱風和東邊的低氣壓，使得烟花未來可能會沿著太平洋高壓，逐漸轉向往西北方向移動；至於查帕卡颱風在登陸中國南方陸地後，已經逐漸減弱，會慢慢整合到季風低壓的系統當中，對烟花的影響也會減弱。

賴忠瑋提醒，雖然預測烟花會往北轉，不過還是要留意有變數，畢竟今、周五颱風的移動速度較緩慢，期間周圍的環流和環境都還可能出現變化，提醒您還是不能掉以輕心，要提早做好防颱準備；通常移速慢的颱風會帶來較多的累積雨量，目前預測，最快台灣及周圍海域在周六晚上才可以脫離颱風的暴風圈。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局今清晨對苗栗以北、宜蘭縣發布豪大雨特報。氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，不排除今天半夜到周五清晨，發布中度颱風烟花陸上警報，但若烟花路徑再北偏，也可能不發陸警。他提醒，周五到周六颱風影響最大。

黃恩鴻指出，今受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，北部山區有局部豪雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周五、周六颱風影響最大，中部以北、東北部地區及南部山區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北部山區最明顯，有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。