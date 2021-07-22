日專家警告「東奧期間疫情急升溫」：12天內單日確診增至2600人

▲疫情壟罩東奧。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

東京奧運周五（23日）即將開幕，東京都21日召開分析疫情監測會議，與會專家出示估算結果，稱若照目前確診案例增加速度，都內到奧運期間的8月3日，單日確診就會飆升至近2600人。專家強烈警告，「不到兩周就會變成遠超去年底今年初第三波疫情的大流行情況。」

根據日媒《共同網》報導，15日的監測會議原先估算東奧8月8日結束後，東京都內單日確診人數會在8月11日來到2400例，但隨後近幾日的疫情擴散速度加快，一周增長率同比達到149％，因此調整感染人數上升的速度估算。

專家最新估計指出突破單日2400例確診的速度至少快上8天，讓都內在奧運仍在舉辦期間的8月3日，就會來到單日接近2600例確診。

東京都第4次緊急事態宣言至22日滿2周到期，隔日東奧展開時，都內的疫情會是不降反升的狀態。對此，首相菅義偉在官邸一場會議中呼籲，「希望各位國民在家中透過電視為運動員加油」，他並要求東京等地民眾盡量避免外出ˋ。

日本醫師會會長中川俊男在記者會上表示，日本首都圈病例顯著增加，他強調「第五波疫情正在發展。」東京都會議上一名專家表示，目前Delta變異病毒確診病例占比正在增加，截至7月11日為止，一周內比例已上升至30.5％，而隨著老年人接種疫苗人數擴大，最近新增病例多為20歲至50多歲的民種為主。

此外，日本醫院再次面臨量能緊繃況，20日住院患者已達約2400人，相較6月下旬為翻倍增長。