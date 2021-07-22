美副國務卿「台美加強政經關係」　對中國懷戒心

▲美國副國務卿雪蔓。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京專電

正在亞洲訪問的美國副國務卿雪蔓今天在東京對日媒舉行記者會，她對中國企圖增強統一台灣的壓力一事表示深感憂慮。她說，美、台將在政治、經濟方面加強關係。

日本產經新聞報導，雪蔓（Wendy Sherman）21日在東京與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部第一次官（副部長）崔鐘建開會協商。

針對中國在東海、南海加強霸權行動一事，3人於會談中強調維繫台海和平穩定的重要性。有關北韓問題，3人也同意美日韓3國將加強合作，促使北韓根據聯合國安理會決議做到完全非核化。

報導說，有日本外務省官員表示，上一次美日韓3國外交次官級會議是在2017年10月。以前的會議以因應北韓局勢為重點，但這次鑑於中國的崛起，探討東海、南海、台灣等地區局勢也和探討北韓局勢同等程度重要。

雪蔓今天在東京對日媒舉行記者會時言及拜登政府的對中政策。她表示，拜登政府沿襲歷代美國政府的「一個中國政策」，但她強調，將依據美國的台灣關係法，在安全保障方面與台灣加強合作。

針對中國政府在新疆維吾爾自治區侵犯人權、在香港打壓民主派人士的作法，雪蔓說：「有關人權問題，美國將持續明確地主張。」言下之意，美國仍會譴責中國侵害人權，並持續對中國採取制裁措施。

報導說，對中共政權有所批判的雪蔓說：「對中國的人權狀況深感憂慮。」

有關目前中斷的美國與北韓之間的協商，雪蔓說：「美國方面已做好準備，正等北韓的回應。」她認為，要促使北韓達成非核化的協議將是一項很長的工程。

雪蔓在離開日本之後，將訪問韓國、蒙古，也會與這兩國討論如何加強合作因應中國。

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