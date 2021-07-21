利物浦濱海景觀「過度開發」　遭UNESCO世界遺產除名

▲利物浦地標皇家利物大廈（Royal Liver Building）。（圖／路透）



文／中央社

聯合國教科文組織（UNESCO）今天在中國主持的委員會議表決下，通過將英國城市利物浦的濱海地區從世界遺產名錄移除，理由是當地有過度開發疑慮，包括計劃新蓋一座足球場。

法新社報導，聯合國教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）以13票贊成、5票反對通過提案，同意票數只比將項目從世界遺產名錄（World Heritage List）移除所需2/3委員贊成多出一票。

世界遺產委員會主席田學軍隨後宣布：「這代表『利物浦海事商城』（Liverpool Maritime Mercantile City）從世界遺產名錄移除。」這是名錄第3次有項目被移除，前2次分別位在阿曼和德國。

世界遺產委員會經過2天討論後做出決定，過程暴露全球城市在兼顧歷史保存和推動進步時面臨的兩難。

利物浦市地區（Liverpool City Region）市長羅塞蘭（Steve Rotheram）批評，這項決定是「地球另一端」官員採取的「倒退措施」。

他表示：「利物浦這樣的地方，不該面臨保有遺產地位或讓落後社區重生的二元對立選擇。後者還能帶來豐富的就業和發展機會。」

英國政府也表示對這項決定感到「極度失望」。政府發言人說，「考量到利物浦具歷史意義的碼頭和更大範圍市區在歷史上扮演的重要角色」，英國相信「利物浦仍值得擁有世界遺產地位」。

不過，提供聯合國教科文組織諮詢意見的國際古跡委員會（International Council on Monuments and Sites）指出，包含數棟高樓建案的利物浦重新開發計畫，將對這座英格蘭西北港市的遺產造成「無可逆轉傷害」。

國際古跡委員會還說，英國政府打算在利物浦為艾佛頓足球隊（Everton）蓋一座新球場，卻未進行任何公開諮詢，「這是重大建設計畫完全背離」UNESCO目標的「最新案例」。

有些國家則支持英國，認為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間採取這樣的行動過於「激烈」，並主張應給5月才選出的利物浦新一屆市議會更多時間因應。

反對將利物浦除名的國家包括澳洲，當地的世界遺產之一大堡礁，在今年聯合國教科文組織會議也面臨恐被列入「瀕危」世界遺產名錄。

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