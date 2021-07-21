疫苗之亂群聚擠爆注射站　突尼西亞衛生部長遭總理革職

▲突尼西亞醫院治療新冠病人。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

突尼西亞新冠確診病例激增，醫療系統負擔沉重，加上近日該國衛生部的疫苗分配產生問題，導致接種站一團混亂。突尼西亞總理辦公室20日宣布，總理梅奇（Hichem Mechichi）已經將衛生部長邁赫迪（Faouzi Mehdi）革職。

根據法新社報導，梅奇的辦公室透過一份簡短聲明宣布解除衛生部長邁赫迪的職務，但沒有說明原因。梅奇在聲明中指派社會事務部長特拉貝爾西（Mohamed Trabelsi）代理衛生部長一職。

突尼西亞近日確診案例激增，全國已有1.7萬多人染疫死亡，衛生醫療系統負擔沉重。邁赫迪先前倡議在穆斯林傳統節日宰牲節向18歲以上公民開放施打疫苗，結果民眾瘋狂湧向各地接種站，不僅增加群聚風險，且疫苗庫存不足也引發混亂。突尼西亞衛生部原本一度宣稱會繼續開放施打疫苗，但很快就出現政策急轉彎，改口稱僅開放40歲以上接種疫苗。

此次突尼西亞疫苗之亂，導致衛生部長遭開除事件，凸顯出突尼西亞政局不穩，先前已經發生多位內閣部長因為與國會和突尼西亞總統賽義德（Kais Saied）不合而辭職。

另一方面，疫苗之亂也顯示突尼西亞疫苗接種進度緩慢問題，儘管當局努力推動疫苗接種計畫，但至今全國僅有不到100萬人完整接種兩輯新冠疫苗，約佔全國人口的8％。突尼西亞確診病例總數已經高達50萬例，且醫療能量嚴重不足，部分病歿者的遺體甚至放在原病房長達24小時無人處理，因為沒有足夠的工作人員來將遺體轉移至太平間。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘