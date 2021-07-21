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22歲網紅曬出遊照「人生苦短」一起瘋狂吧！　過幾小時車禍喪命

▲▼巴西22歲網紅發文說：人生苦短，幾小時候車禍喪命。（圖／翻攝自@juliahennessy）

▲巴西22歲網紅發文說：人生苦短，幾小時後車禍喪命。（圖／翻攝自@juliahennessy）

實習記者巫彥臻／台北報導

巴西一名年僅22歲的知名網紅，日前和丈夫騎重機旅行，不幸遭遇車禍而喪命，在意外發生前幾個小時才在社群曬出兩人的恩愛照，並大方表示「人生苦短，讓我們一起瘋狂吧！」讓粉絲們感到不勝唏噓。

綜合外媒報導，在Instagram上有著33萬粉絲的22歲網紅卡尤拉（Júlia Hennessy Cayuela），15日和丈夫一起騎重機穿越巴西南部山區時，突然被一輛卡車撞擊，由於地處偏遠，卡尤拉被空運送往當地醫院急診救治，但最後仍被宣告死亡。丈夫則受重傷已經歷2次手術，目前住院觀察中。

卡尤拉常常在平台上分享潮流時裝、美妝以及和丈夫的放閃日常，兩人結婚4週年仍保持甜蜜，騎重機四處旅行是他們的休閒娛樂。

讓人遺憾的是，事發前幾個小時，卡尤拉還在社群發出和丈夫的合照，畫面中戴著安全帽、身穿防防摔夾克，在當地卡龐博尼圖 （Capão Bonito）的地標留影，並於文中寫道：「人生苦短，讓我們一起瘋狂吧！你的夢想也是我的。」並標註老公的帳號。

網友紛紛於下方留言哀悼：「希望你們永遠相愛」、「你是最能激發我靈感的人，今早醒來卻再也找不到你，安息吧！卡尤拉」、「你對生活充滿熱情，願上帝能撫慰每個人的心。」

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