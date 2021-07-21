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房東潛入臥室「抱枕頭狂聞」！　辣妹調監視器嚇壞秒搬家

@tyishamacleod

Let’s just say, I’ll be moving and getting out of my lease! Like for part 2! ##creepy ##landlordsfromhell ##pt1 ##foryoupage ##canada

Oh No - Kreepa

記者吳美依／綜合報導

外國24歲網友泰伊莎（Tyisha Macleod）有事必須出門幾天，便在公寓裡裝設監視器，想要隨時關心寵物貓情況，未料某天調閱影片一看，竟發現房東趁自己不在家時擅自闖入，甚至狂聞枕頭與棉被。她覺得受到侵犯且非常不舒服，立刻決定解約搬家，並且已經報警處理，將對房東提起訴訟。

在臥室監視器畫面中，房東闖入空蕩蕩的臥室，走到床邊拿起一顆枕頭，接著把臉用力埋進去，看起來似乎在大口聞氣味，然後小心翼翼物歸原位。他正伸手把棉被掀起來，聽見門口聲響，才趕緊放回去，接著迅速逃出房間。

▲▼外國網友發現房東趁自己不在家時闖入房間聞枕頭。（圖／翻攝TikTok@tyishamacleod）

▲外國網友發現，房東竟趁自己不在家時，闖入她的房間偷聞枕頭。（圖／翻攝TikTok@tyishamacleod）

泰伊莎的朋友受託前來照顧貓咪，一進門卻撞見房東，對此感到非常困惑。沒想到，房東竟還謊稱，自己也受房客之託，才會進入公寓餵貓。

泰伊莎強調，她從未允許房東踏入公寓一步，更別說是臥室；但事後拿著影片對質時，房東卻又改口稱當時在「找貓」，完全顧左右而言他。

此影片在TikTok累計450萬次觀看，許多網友都非常震驚，紛紛建議原PO搬走前先把門鎖換掉，或以「非法入侵與跟蹤」罪名起訴房東。也有一些人質疑影片造假，但泰伊莎表示，等到警方處理完案情，就要揭露一切證據。

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